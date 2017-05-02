Рубль будет укрепляться отдельно от нефти

Москва, , 14:44 — REGNUM Курс рубля сейчас зависит не столько от нефтяных котировок, сколько от притока капитала в страну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявила главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. По ее словам, именно поэтому российская валюта с начала года укрепилась, несмотря на то, что нефтяные цены остались в диапазоне 50−55 долларов за баррель.

«Если цены на нефть продолжат расти или рынок будет ожидать их дальнейшего повышения, то расхождение между сырьевыми ценами и курсом будет лишь увеличиваться», — говорит Орлова.

По ее словам, капитал будет приходить в ожидание снижения ставок, что еще сильнее укрепит курс.

«Если же цена на нефть скорректируется, то вполне возможно, что текущий уровень ставок будет для капитала вполне привлекательным и тогда уже не рубль будет подтягиваться к нефти, а наоборот», — отмечает Орлова. «В целом, фундаментальное значение рубля на год не поменялось — ожидается, что курс будет 60−65 рублей за доллар, но я думаю, что мы к этому диапазону в этом году уже не вернемся, рубль будет сильнее», — предполагает она.

Ранее 2 мая экс-министр финансов и глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что российская валюта при цене на нефть в 56 долларов за баррель могла бы быть чуть слабее. По его словам, если уровень цены не нефть сохранится, то российская валюта немного ослабнет, а цена одного доллара в 2017 году составит чуть больше 60 рублей. При этом, по словам Кудрина, основная проблема рубля не в его переукрепленности, а в волатильности курса и нефтяных цен.

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