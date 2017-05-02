Ростов-на-Дону: Проблемы участников «тракторного марша» пообещали разобрать

Ростов-на-Дону, , 14:41 — REGNUM По каждому уголовному делу, которое заведено в отношении участников «тракторного марша», будет проведена проверка. Её инициаторами выступили кубанские фермеры, прибывшие сегодня, 2 мая, в Ростов-на-Дону на встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Андреем Кикотем.На встрече с заявителями Андрей Кикоть заверил, что все проблемы будут тщательно изучены. По итогам проверки будет дана правовая оценка.

По информации надзорного ведомства, на встрече также присутствовали начальник управления Генпрокуратуры РФ в Южном федеральном округе Константин Сомов и прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM , аграрии Краснодарского края намеревались встретиться с представителями федеральной власти и рассказать им о своих проблемах. Для этого они начали «тракторный марш» в Москву. Но добраться до российской столицы фермерам не удалось. Затем появилась информация о том, что прокуратура Краснодарского края проведёт проверку законности решения о перераспределении земель, на которые и хотели пожаловать Владимиру Путину фермеры.

Аграрии Кущевского района, Новороссийска, Геленджика и других территорий считают действия судебных и правоохранительных органов, которые способствовали переделу земли и рейдерским захватам, необоснованными, а интересы тружеников села, по их мнению, остаются без внимания.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев летом 2016 года заявил, что готов к дальнейшему обсуждению проблем.

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