Что будет с ценами на нефть после продления сделки ОПЕК по нефти?

Лондон, , 16:27 — REGNUM Сколько бы Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ни прилагала усилий для стабилизации международного нефтяного рынка, в 2017 году цены на черное золото все же останутся на уровне $50−55 за баррель. Таков прогноз экспертов British Petroleum (ВР), передает MarketWatch.

Как отмечает портал финансовых новостей, в текущем году спрос на нефть вырастет на 1,3 млн баррелей в сутки. В 2018 году спрос на энергоноситель будет расти примерно такими же темпами.

В случае если члены ОПЕК решат пролонгировать соглашение о сокращении объемов добычи нефти, то, по мнению главного финансового директора BP Plc Брайана Гилвари, цены на черное золото, скорее всего, укрепятся, однако резкого повышения ждать не приходится, поскольку котировки акций нефтепроизводителей уже находятся на исторических максимумах.

Кроме того, цены на нефть не смогут сильно подняться из-за увеличения добычи сланцевой нефти в США. Что бы картель ни делал, этот фактор остается одной из основных причин сдерживания роста нефтяных цен.

Однако далеко не все эксперты придерживаются такой точки зрения. Например, аналитики банка JP Morgan полагают, что стоимость черного золота может повыситься выше уровня в $60 за баррель, если срок действия сделки стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти будет продлен до конца 2017 года. По мнению этих экспертов, нефтепроизводство в странах не ОПЕК будет стимулировать рост цен на нефть. С другой стороны, это же усложнит процесс балансировки рынка нефти в 2018 году. В целом прогноз таков: средняя цена нефти марки Brent в 2017 году составит $55,78 за баррель, а в 2018 году — $55,5 за баррель.

Как отмечает ProFinance service, сегодня основной вопрос состоит в том, на какой именно срок члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, намерены продлить действие сделки. Такие ключевые игроки, как Саудовская Аравия, уже просигналили рынкам о том, что готовятся к пролонгации, поэтому сложно представить, чтобы нефтедобытчики отказались от идеи продления сделки вовсе. Кроме того, аналитики предупреждают, что если венские договоренности не будут продлены, то цены на нефть могут обвалиться до $40 за баррель.

Напомним, что в Вене в ноябре 2016 года члены ОПЕК подписали соглашение о сокращении объемов добычи нефти почти на 1,2 млн баррелей нефти в сутки в течение первого полугодия 2017 года. В декабре к соглашению присоединились еще 11 других производителей нефти, включая Россию. Они, в свою очередь, уменьшат добычу в общей сложности на 558 тыс. баррелей нефти в сутки.

За первые месяцы 2017 года сделка между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами о сокращении производства подтолкнула котировки в район $55 за баррель по сорту WTI. Это стало, своего рода, облегчением для отрасли после того, как цены на нефть опускались до $27 за баррель. На настоящий момент ОПЕК соблюдает венские договоренности на 98%, демонстрируя приверженность дальнейшему сотрудничеству в этом направлении. Так, в конце мая в Вене состоится очередное заседание ОПЕК, на котором, как ожидается, страны примут решение о том, стоит ли продлевать действие договоренностей или нет. Причем некоторые члены картеля готовы пролонгировать действие сделки, даже если Россия делать это не захочет. Также, например, Казахстан готов пойти на пролонгацию соглашения, хотя доля этой страны в сокращении добычи нефти по сравнению с другими нефтедобытчиками мизерна.

Что же касается РФ, то, согласно договоренностям, за первые полгода наша страна должна поэтапно сократить добычу нефти на 300 тысяч баррелей в сутки — до 10,947 миллиона баррелей (с октябрьского уровня в 11,247 миллиона баррелей). В апреле 2017 года среднесуточная добыча нефти в России составляет 10,995 млн баррелей в сутки, увеличившись на 1,6% в годовом выражении и снизившись на 252 тыс. баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года, который был взят за основу для сделки, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

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