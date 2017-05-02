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Банк России незначительно понизил доллар к рублю

Экономика

Евро вырос к рублю на 10,75 копейки и составил 62,1515 рубля

Доллар и рубль
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 2 мая 2017, 14:23 — REGNUM  Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 3 мая, говорится в сообщении регулятора.

Доллар США подешевел к рублю на 3,2 копейки и составил 56,9518 рубля. Евро вырос к рублю на 10,75 копейки и составил 62,1515 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанной по официальным курсам на 3 мая, увеличилась на 3,08 копейки — до 59,2917 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на 2 мая Центробанк РФ поднял курс доллара и опустил курс евро. Установленный официальный курс доллара составляет 56,98 рубля, курс евро на сегодня равен 62,04 рубля. В ходе торгов на Московской бирже 3 мая основные валюты торговались разнонаправленно к рублю. Торги по доллару проходили по состоянию на 14:20 мск в диапазоне 56,8550 — 57,0975 рубля.

Минимум по евро к этому времени составлял 62,01 рубля, максимум — 62,3375 рубля. После 14:00 мск доллар США и евро перешли в рост.

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