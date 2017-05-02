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Fitch предсказывает замедление роста ВВП Украины из-за блокады Донбасса

Экономика

Максимум ВВП вырастет на 2% в текущем году, заявили в агентстве

Украина
Иван Шилов © ИА REGNUM
Украина

Киев, 2 мая 2017, 13:57 — REGNUM  Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует снижение темпов роста украинского ВВП в 2017 году до 2%, по сравнению с 2,3%, достигнутыми в 2016 году. Об этом сообщается в отчете агентства.

«Рост ВВП Украины в 2016 году на 2,3% превзошел ожидания, но блокада Донбасса будет негативно влиять на добывающую, металлургическую и электроэнергетическую отрасли. Мы прогнозируем, что рост уменьшится до 2% в 2017 году перед увеличением до уровня 3% в 2018 году на фоне улучшения потребительского спроса и инвестирования», — подчеркивают аналитики Fitch Ratings. В агентстве также подтвердили долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «В-» (существенно недостаточный уровень кредитоспособности).

В середине апреля Нацбанк Украины снизил прогноз роста ВВП в текущем году до 1,9% и повысил на 2018 и 2019 годы — до 3,2 и 4%. «Ухудшение прогноза обусловлено ожиданием, что блокада на востоке страны и потеря производственных мощностей на предприятиях, расположенных на неподконтрольных территориях, приведут к падению промышленного производства в отдельных отраслях. В частности, в металлургии, добывающей промышленности, производстве кокса и электроэнергетике. Частично негативный эффект будет компенсирован более благоприятной внешней конъюнктурой», — сообщили в ведомстве.

В конце апреля премьер Владимир Гройсман заявил о необходимости обеспечения ежегодного роста ВВП на уровне не менее 4−5%.

«Мы должны построить сильную и конкурентоспособную экономику, мы должны обеспечить ежегодный устойчивый рост не менее 4−5% ВВП. Что очень важно, мы должны отойти от ресурсно-ориентированного типа экономики», — отметил глава правительства в ходе презентации среднесрочного плана действий правительства до 2020 года.

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