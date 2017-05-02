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ФАС: аэропорт Симферополя установил монопольные цены на парковку

Экономика

Следующее заседание комиссии по делу состоится 15 мая

Симферополь, 2 мая 2017, 14:12 — REGNUM  Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Республике Крым и Севастополю признала стоимость первого часа парковки на привокзальной площади международного аэропорта «Симферополь» необоснованной. Об этом говорится в заключении комиссии по делу о нарушении аэропортом антимонопольного законодательства, передает 2 мая «Крыминформ».

"Комиссия сделала вывод о полной несостоятельности доводов ответчиков относительно обоснованности установления тарифа на услугу парковки на привокзальной площади аэропорта Симферополь в размере 200 руб/час, тогда как фактически взимается цена за 45 минут парковки и, следовательно, тариф за первый час должен составлять 150 руб», — говорится в документе.

Как уточняется в заключении, тариф за первый час не учитывает бесплатное время пользования парковкой в течение первых 15 минут. В итоге минута парковки в аэропорту в первый час обходится потребителю на четверть дороже, чем в последующие.

Таким образом в действиях АО «Международный аэропорт Симферополь» и ООО «Международный аэропорт Симферополь» имеет место нарушение закона «О защите конкуренции», что выразилось в установлении и поддержании «монопольно высокой цены на услугу кратковременной парковки на территории привокзальной площади аэропорта Симферополь с 16 по 60 минуту с момента выезда, что привело к ущемлению интересов потребителей», считают в ФАС.

В то же время комиссия крымского управления ФАС пришла к выводу об экономической обоснованности стоимости парковки в аэропорту Симферополь по тарифу 200 рублей за полный час.

Напомним, что новые тарифы на парковку на территории аэровокзального комплекса в Симферополе вызвали массовое возмущение в середине 2016 года. 29 августа 2016 года ФАС возбудила дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства при установлении тарифов на парковку, для рассмотрения дела была создана специальная комиссия. Следующее заседание комиссии по делу состоится 15 мая.

За период с 23 мая по 31 декабря 2016 года симферопольский аэропорт заработал на парковке 16,2 млн рублей.

Читайте ранее: «Цены на парковку в аэропорту Симферополя — настоящий грабёж»

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