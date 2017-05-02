Севастополь расплатится за лизинг транспорта федеральными деньгами

Севастополь, , 13:40 — REGNUM Федеральный центр направит Севастополю 411 млн рублей на компенсацию покупки в лизинг городского транспорта. Государственная поддержка позволит удержать рост тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом на аппаратном заседании 2 мая заявил заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дополнительная потребность города Севастополя была определена в размере 411 млн рублей на компенсацию лизинговых платежей государственной транспортной лизинговой компании», — сказал вице — губернатор Илья Пономарев.

Он уточнил, что из этой суммы 360 млн рублей получит ГУП «Севэлектроавтотранс», купившее в лизинг 78 троллейбусов, остальные 51 млн рублей предназначены автотранспортному предприятию за поставленные в город 90 автобусов.

Добавим, что поставка троллейбусов ожидается в третьем-четвертом квартале 2017 года.

Сообщается, что глава города Дмитрий Овсянников ранее обратился в правительство РФ с просьбой о выделении субсидии из государственного бюджета для компенсации ГУПам «Севэлектроавтотранс» и «Севастотранс» лизинговых платежей «для выравнивая экономики предприятий».

Как пояснил глава города, если бы Севастополь не поставил вопрос о компенсации, лизинговые платежи были бы включены в тариф за проезд в общественном транспорте. Тарифы могли быть увеличены 25−26 рублей.

Читайте также: Севастополь снизил цену проезда в троллейбусе до уровня крымских тарифов

Севастополь получил 90 новых автобусов

В Севастополе 70 новых автобусов простаивают из-за нехватки водителей