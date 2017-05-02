Вторник, 2 Мая 2017 года
14:23:06 МСК

Севастополь расплатится за лизинг транспорта федеральными деньгами

Экономика

Севастополь купил 90 автобусов и 78 троллейбусов

Севастополь, 2 мая 2017, 13:40 — REGNUM  Федеральный центр направит Севастополю 411 млн рублей на компенсацию покупки в лизинг городского транспорта. Государственная поддержка позволит удержать рост тарифов на проезд в общественном транспорте. Об этом на аппаратном заседании 2 мая заявил заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дополнительная потребность города Севастополя была определена в размере 411 млн рублей на компенсацию лизинговых платежей государственной транспортной лизинговой компании», — сказал вице — губернатор Илья Пономарев.

Он уточнил, что из этой суммы 360 млн рублей получит ГУП «Севэлектроавтотранс», купившее в лизинг 78 троллейбусов, остальные 51 млн рублей предназначены автотранспортному предприятию за поставленные в город 90 автобусов.

Добавим, что поставка троллейбусов ожидается в третьем-четвертом квартале 2017 года.

Сообщается, что глава города Дмитрий Овсянников ранее обратился в правительство РФ с просьбой о выделении субсидии из государственного бюджета для компенсации ГУПам «Севэлектроавтотранс» и «Севастотранс» лизинговых платежей «для выравнивая экономики предприятий».

Как пояснил глава города, если бы Севастополь не поставил вопрос о компенсации, лизинговые платежи были бы включены в тариф за проезд в общественном транспорте. Тарифы могли быть увеличены 25−26 рублей.

Читайте также: Севастополь снизил цену проезда в троллейбусе до уровня крымских тарифов

Севастополь получил 90 новых автобусов

В Севастополе 70 новых автобусов простаивают из-за нехватки водителей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба общественного транспорта в городах России
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
В Калининграде на продаже Родины зарабатывают по 1 млн рублей в месяц?
КалининградРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
02.05.17
Подразделения министерств будут отчитываться перед региональными Думами
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
02.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКак в Ираке и Пакистане — ОБСЕ шокировано церковными конфликтами на Украине
КиевУкраина Православие Политика
NB!
02.05.17
Татьяна ИващенкоЭколог заявил об опасности строительства монгольских ГЭС для Байкала
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
64% граждан хотят, чтобы Путин вновь стал президентом РФ: опрос
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Политика
NB!
02.05.17
Иран надеется на иностранные деньги
ТегеранИран Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
02.05.17
Погром на кладбище в Татарии: повреждено около 90 надгробий
КазаньРоссия Кладбищенский вандализм Происшествия
NB!
02.05.17
Законопроект, ускоряющий вынесение приговоров, внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
В День Победы военные парады пройдут в 28 городах России
МоскваРоссия День Победы Общество
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
02.05.17
Минтруд и ПФР проработают вопрос индексации пенсий для работающих
МоскваРоссия Индексация пенсий Экономика
NB!
02.05.17
Непростой выбор Сахалина: или с туристическим объектом, или с чистой водой?
Южно-СахалинскРоссия Проблемы экологии Происшествия
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Необычные имена детей в Приморье: Богуслав и Барс, Параскева и Филомена
ВладивостокРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
На Колыме на 23,5% выросли в цене авиабилеты Магадан-Москва
МагаданМагаданская областьРоссия Авиаперевозки Экономика
ещё главное