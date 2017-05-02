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Названо число безработных в России

Экономика

Численность безработных снизилась

Безработные
Безработные

Москва, 2 мая 2017, 13:33 — REGNUM  Снижение числа безработных в России за неделю составляет 0,9%, сообщили 2 мая в пресс-службе Минтруда РФ.

«С 19 по 26 апреля 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, снизилась на 0,9% и составила 881 883 человека», — сообщили в министерстве.

Уточняется, что в аналогичный период прошлого года значение равнялось 1 053 963 безработных.

Снижение безработных в этот период зафиксировано в Астраханской области, а также в Тамбовской, Курганской, Ивановской и Магаданской. Кроме того, уровень безработицы сократился в Крыму, Чукотском автономном округе и в Алтайском крае, — всего в 74 регионах.

В ряде регионов, таких как Тува, безработица выросла. Всего отмечается восемь таких субъектов РФ.

Отмечается, что число вакансий, которые зарегистрированы службой занятости, составляет 1,4 млн единиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 12 по 19 апреля количество безработных российских граждан снизилось в течение недели на 0,2% и составило 889 795 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: На 0,2% снизилась безработица в России за неделю

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Безработица
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