Аэровокзал в Хабаровске построят японские компании

Хабаровск, , 13:30 — REGNUM Консорциум японских инвесторов и ОАО «Хабаровский аэропорт» подписали соглашение о совместном строительстве и эксплуатации аэротерминала в Хабаровске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Российско-японский энергомост и Хабаровский край

Соглашение фиксирует позиции сторон на этапе подготовительных работ по вхождению японских инвесторов в проект. В настоящее время стороны приступили к подготовке юридических документов.

Проект предусматривает строительство нового современного пассажирского аэрокомплекса общей площадью 26 тыс. квадратных метров и пропускной способностью 3 млн человек в год, для внутренних авиалиний.

После завершения строительства российский и японский партнеры будут осуществлять совместное операционное управление как новым аэровокзалом, так и существующим международным аэропортом. Начало строительства нового терминала запланировано на лето 2017 года.

В состав консорциума японских инвесторов входят Sojits Corporation, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport & Urban Development (JOIN), Japan Airport Terminal Co., Ltd. (JATCO).

Как сообщало ИА REGNUM, японские инвесторы заинтересованы и в газовых проектах Сахалина. В мае 2016 года в рамках визита в Токио российской делегации, обсуждались возможности японского бизнеса в различных проектах островного региона.