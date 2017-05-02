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Рынок технических газов России: компании переходят на новую схему поставок

Экономика

On-site проекты позволили успешно конкурировать с ведущими иностранными производителями

Москва, 2 мая 2017, 14:17 — REGNUM  Российский рынок технических газов, ежегодно показывающий рост более чем на 15%, ждут серьезные изменения. Практика покупки российскими потребителями оборудования для разделения воздуха и затем самостоятельной его эксплуатации постепенно уходят в прошлое. Ей на смену пришел другой принцип, когда предприятие-разработчик такого оборудования поставляет его потребителю, монтирует на территории заказчика, и затем сам же его эксплуатирует, поставляя заказчику технические газы — так называемый принцип on-site, который признан экономически более эффективным как для поставщика, так и для потребителя.

Ведущая российская компания по выпуску воздухоразделительного и другого криогенного оборудования ПАО «Криогенмаш» (входит в Группу ОМЗ) стала первой российской компанией, предложившей своим заказчикам поставки воздухоразделительного оборудования по схеме on-site.

Такой опыт работы с заказчиками, когда завод-изготовитель воздухоразделительных установок (ВРУ) не только поставляет и монтирует оборудование для разделения воздуха на территории потребителя газов, но и эксплуатирует его, позволяет «Криогенмашу» успешно конкурировать с ведущими иностранными производителями на сегодняшнем российском рынке, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в компании.

Исторически сложившаяся в 1950—1960 годы структура российского рынка технических газов существенно отличалась от мировой. Крупные и средние советские предприятия — потребители технических газов — покупали оборудование для разделения воздуха, и сами же его эксплуатировали. На базе этих построенных цехов по разделению воздуха в составе предприятий создавались подразделения по наполнению баллонов газообразными продуктами, а излишки своей продукции предприятия продавали на рынке.

В то время для обеспечения небольших потребителей было построено 15 специализированных предприятий — кислородных заводов с небольшими жидкостными воздухоразделительными установками (ВРУ), цехами наполнения баллонов и подразделениями логистики. Большая часть из этих предприятий после приватизации 90-х годов оказалась в руках менеджмента. Параллельно возникло около 200 небольших компаний, которые занимались торговлей газами, но, не имея собственных производств, имели ограниченные возможности по наполнению и транспортировке.

Начиная с 1995 года, на российский рынок активно стали приходить западные газовые компании, среди которых были AGA (позже приобретена Linde), Air Products, Air Liquide, Praxair. Поскольку потребность в технических газах росла, а Россия постепенно становилась частью глобального рынка, российский рынок технических газов развивался в соответствии с мировыми тенденциями. Стала меняться и схема сотрудничества газовых компаний с потребителями газов.

Прорыв на рынке России в направлении перехода к сотрудничеству по принципу on-site произошел в 2007 году, когда ведущие западные компании объявили о крупных on-site проектах в России. С тех пор объем рынка технических газов стал расти достаточно ощутимыми темпами.

На данный момент число on-site проектов балашихинского завода «Криогенмаш» уже достигло восьми: это производство технических газов для Северского трубного завода (ТМК) и Первоуральского Новотрубного завода (Группа ЧТПЗ), Таганрогского металлургического завода (ТМК) и Ижорской промышленной площадки, Томскнефтехима и Запсибнефтехима (СИБУР), ТулачерметСтали и Уралхима.

При заключении долгосрочного договора на поставку технических газов «Криогенмаш» самостоятельно строит и эксплуатирует на площадке заказчика воздухоразделительное производство, способное обеспечить техническими газами основное производство.

По объему продаж технических газов «Криогенмаш» входит в четверку крупнейших компаний в России. Как отметил генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Сергей Хрусталев, общий объем инвестиций в создание воздухоразделительных производств по принципу on-site в России превысил один миллиард евро, и Криогенмаш уверенно входит в тройку лидеров с долей 25% от общего объема инвестиций. Ввод в эксплуатацию строящихся мощностей позволит значительно увеличить объем продаж технических газов в дальнейшем.

Ежегодный рост рынка техгазов (кислород, азот и аргон в физических величинах) в России за последние 6 лет составил 16,5%. В 2016 году на рынке РФ было продано кислорода, азота и аргона на сумму около 21 млрд рублей (с НДС). Из них дочерние компании «Криогенмаша», занимающиеся газовым бизнесом, продали кислорода, азота и аргона на сумму 1,9 млрд рублей (с НДС) — что составило 9% рынка.

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