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Новгородская промышленность в I квартале 2017 года показала рост на 2,6%

Экономика

Наибольший рост — в производстве машин и оборудования

Великий Новгород, 2 мая 2017, 13:19 — REGNUM  В Новгородской области в январе-марте 2017 года индекс промышленного производства по сравнению с аналогичным периодом 2016 года составил 102,6%. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, наибольший рост — в 2,6 раза — отмечен в производстве машин и оборудования,

Металлургическое производство показало рост на 78,1%, на 40,4% — производство электрического оборудования, на 25% — производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Производство одежды показало рост на 18,7%, в химическом производстве рост составил 15,9%.

В то же время по сравнению с первым кварталом 2016 года в 2,3 раза снизились объёмы в производстве напитков, на 24,7% — в производстве изделий из кожи, на 16,6% — в производстве электронных и оптических изделий. На 13% упали объёмы в бумажном производстве, на 6,5% — в производстве пищевых продуктов.

Напомним, промышленность является ведущей отраслью экономики Новгородской области, на её долю приходится 37,2% валового регионального продукта. Промышленность, в основном, сосредоточена в областном центре — Великом Новгороде (30% количества предприятий и более 50% объема выпуска промышленной продукции), а также в крупных городах региона — Боровичах, Старой Руссе и Чудово. В 2016 году индекс промышленного производства составил 106,8%.

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