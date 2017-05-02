Рост зарплат в Литве — «дележ шкуры неубитого медведя»

Вильнюс, , 12:52 — REGNUM Канцелярия президента Литвы призывает правительство и профсоюзы не связывать соглашения о повышении зарплаты с новым Трудовым кодексом. О повышении зарплаты работникам ранее договорились правительство Литвы, представители работодателей и профсоюзов, но такое решение не обеспечено законом.

Главный советник президента по внутренней политике Миндаугас Линге сегодня, 2 мая, в эфире радиостанции Žinių radijаs заявил, что соглашения такого типа напоминают «дележ шкуры неубитого медведя».

«Некоторые экономические процессы происходят естественным путем, и комиссия говорит, что так или иначе намечается более высокий рост зарплат, и сейчас ощущаются спекулятивные настроения, когда речь идет о таких соглашениях, которые пытаются связать с Трудовым кодексом. Хотелось бы не путать эти вопросы, и мы должны говорить о конкретных вещах, которые предусмотрены в проектах документов, а не о каких-то мистических соглашениях, которые непонятно как появляются, и вообще похожи на обман, так как неясно, сработают ли они», — сказал Линге.

Говоря о Трудовом кодексе, советник президента уточнил, что самое главное — выдержать баланс между интересами работодателей и работников.

«С одной стороны мы видим безопасность работников, с другой стороны — потребность в развитии бизнеса, и таким образом нужно сохранить общий баланс. Будет ли соглашений Трехстороннего совета достаточно для обеспечения безопасности работников, увидим в Сейме», — сказал Линге, обращая внимание на то, что в Сейме уже зарегистрированы различные предложения, как исправить установки Трудового кодекса.

Советник президента пока что не спешил их оценивать и утверждал, что необходимо дождаться окончательного решения.

«Посмотрим, не будет ли сильно нарушен баланс, и посмотрим на интересы работников самого слабого звена, потому что во время переговоров им нередко не хватает более сильных переговорных способностей, — сказал Линге, подчёркивая, что в Сейме уже одобрена почти половина предложений президента, изложенных в вето.

Правительство Литвы ранее одобрило установки Трудового кодекса, сейчас по поводу них будет решать Сейм. Новый Трудовой кодекс вступит в силу с 1 июля.