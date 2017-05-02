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Кудрин заявил о снижении рубля к доллару США в 2017 году

Экономика

По его словам, при нынешней цене около $56 за баррель курс рубля мог бы быть чуть слабее

Рубль к доллару
Дарья Антонов © ИА REGNUM
Рубль к доллару

Москва, 2 мая 2017, 12:41 — REGNUM  Курс рубля к доллару и евро будет снижаться при сохранении текущих цен на нефть и составит в 2017 году чуть больше 60 рублей за $1, заявил Глава Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин.

По его словам, при нынешней цене около $56 за баррель курс рубля мог бы быть чуть слабее. «Если этот уровень цены на нефть сохранится, то курс немного ослабнет», — цитирует Кудрина ТАСС.

«При нынешней цене на нефть рубль немного ослабнет, может быть, чуть больше 60 руб. за доллар», — считает бывший министр финансов.

Кудрин также отметил главную проблему рубля ‑ и это не его переукрепленность. «Основная проблема — это волатильность, конечно, а не сам уровень», — сказал экс-министр финансов, имея ввиду как волатильность курса рубля, так и волатильность нефтяных цен.

Гражданам РФ Кудрин посоветовал хранить средства в рублях, долларах, евро и государственных облигациях ОФЗ.

«Я и раньше говорил о простой модели — в долларах, евро и рублях в одинаковой степени. Хотя сегодня я бы дополнил — и в государственных облигациях», — заключил Кудрин.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин на заседании правительства РФ заявил, что при текущем курсе рубля будет быстрее снижаться инфляция, однако замедлится экономический рост.

В базовом сценарии МЭР ожидает доллар до 68 рублей. в случае снижения цен на нефть до отметки $40 за баррель и ослабление рубля до уровня около 62 руб. при сохранении цен на нефть на текущем уровне.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МЭР заявил о снижении экономического роста при текущем курсе рубля

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