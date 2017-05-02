Ввод жилья в Новгородской области в начале года упал вдвое

Великий Новгород, , 12:35 — REGNUM В первом квартале 2017 года в Новгородской области ввод жилья, по сравнению с январём — мартом 2016 года, уменьшился в два раза. Как сообщили ИА REGNUM в Новгородстате, за три месяца на территории области построено 153 дома на 187 квартир общей площадью 17,7 тыс. кв м.

В ведомстве отметили, что на индивидуальное строительство приходилось 90,5% ввода жилья, при этом индивидуальные застройщики также существенно снизили ввод жилья по сравнению с прошлым годом — на 38,8%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в 2016 году в Новгородской области построили 361,9 тыс. кв. м. жилья, побив рекорд 2015 года на 2 тыс. кв м.

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