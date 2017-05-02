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ЦБ КНР влил в национальную экономику $10 млрд ликвидности

Экономика

Принятые меры направлены на поддержание уровня ликвидности на межбанковском рынке

Валюта
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валюта

Пекин, 2 мая 2017, 12:27 — REGNUM  Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, 2 мая 2017 года главный финансовый регулятор страны провел операции обратного РЕПО в объеме 70 млрд юаней ($10 млрд).

На этот раз банковские операции были проведены на 14-дневный срок, доходность составит 2,35%. Согласно заявлению, опубликованному на сайте главного финансового регулятора Китая, принятые меры направлены на поддержание курса юаня, пишет «Синьхуа».

Операции обратного РЕПО направленны на внутреннюю поддержку китайской валюты, которая за последние недели незначительно ослабилась по отношению к доллару США.

В Пекине связывают колебания курса национальной валюты с масштабной финансовой реформой, начатой властями страны еще в 2015 году.

Операция РЕПО — сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (купли) через определенный срок по заранее определённой в этом соглашении цене.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по последним официальным данным, опубликованным Национальным статистическим бюро КНР, по итогам апреля 2017 года индекс PMI в промышленном секторе, также известный как индекс деловой активности государства, остановился на уровне 50,3 пункта.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономика КНР в апреле: индекс PMI замедлился до 50,3 пункта

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Экономика Китая
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