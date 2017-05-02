Вторник, 2 Мая 2017 года
12:51:49 МСК

Увеличение МРОТ сократит премии

Экономика

Однако большинство граждан не заметят изменений, уверен эксперт

Рубли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 2 мая 2017, 12:23 — REGNUM  Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) на гражданах РФ существенно не скажется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 мая заявил первый вице-президент ОПОРЫ России Павел Сигал.

«В большинстве регионов реальные минимальные заработные платы все же значительно выше уровня МРОТ. Однако эта мера все же заставит бюджетные организации повышать минимальные ставки по выплатам сотрудникам, что, скорее всего, станет причиной сокращения премиальных», — предполагает Сигал.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвитию подготовить проект закона о повышении МРОТ. Сейчас он составляет 7,5 тыс. рублей, а с 1 июля 2017 года вырастет до 7,8 тыс. рублей. Премьер-министр предлагает уравнять МРОТ с прожиточным минимумом трудоспособного населения, который в первом квартале 2017 года составил 10,7 тыс. рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: МРОТ в России повысят до прожиточного минимума

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Индексация пенсий
Главное сегодня
NB!
02.05.17
Станислав СтремидловскийПоляки снова взяли Берлин – и снова вместе с русскими!
ВаршаваПольша Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
02.05.17
Цинизм вместо ответственности – Пушков обвинил Белый дом
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
02.05.17
Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»
ЯкутскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
02.05.17
МРОТ в России повысят до прожиточного минимума
МоскваРоссия Повышение минимального размера оплаты труда Политика
NB!
02.05.17
Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
02.05.17
Либо будет контроль над правительством, либо полномасштабный кризис
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
02.05.17
Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода
Нижний НовгородРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
02.05.17
Необычные имена детей в Приморье: Богуслав и Барс, Параскева и Филомена
ВладивостокРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
На Колыме на 23,5% выросли в цене авиабилеты Магадан-Москва
МагаданМагаданская областьРоссия Авиаперевозки Экономика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Венгрии прошли протесты против России
БудапештВенгрия Поиски энергетической независимости от России Политика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
02.05.17
Иван КузнецовПервые 100 дней Трампа. И что?
ВашингтонСША Хроники турбулентной Америки Политика
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
ещё главное