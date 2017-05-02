Севастополь снизил цену проезда в троллейбусе до уровня крымских тарифов

Севастополь, , 12:20 — REGNUM Правительство Севастополя изменило ранее установленную стоимость одной поездки в троллейбусах с 15 до 12 рублей для того, чтобы выровнять тарифы с Республикой Крым. Об этом на аппаратном заседании 2 мая заявил врио губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Резкого роста тарифов на проезд не будет, а до уровня, установленного в Республике Крым — 12 рублей. Операционные расходы, объективно связанные с ростом стоимости электроэнергии в три раза, мы покроем за счет работы с издержками», — сказал Овсянников.

Ранее отдельным постановлением власти города увеличили стоимость проезда с 1 мая с 10 до 15 рублей.

Это обусловлено операционными затратами и ростом стоимости электроэнергии в три раза», — пояснил директор департамента городского хозяйства Владимир Базаров.