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Севастополь снизил цену проезда в троллейбусе до уровня крымских тарифов

Экономика

Подняли с 10 до 15 рублей, но затем снизили до 12 рублей за поездку

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915
Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

Севастополь, 2 мая 2017, 12:20 — REGNUM  Правительство Севастополя изменило ранее установленную стоимость одной поездки в троллейбусах с 15 до 12 рублей для того, чтобы выровнять тарифы с Республикой Крым. Об этом на аппаратном заседании 2 мая заявил врио губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Резкого роста тарифов на проезд не будет, а до уровня, установленного в Республике Крым — 12 рублей. Операционные расходы, объективно связанные с ростом стоимости электроэнергии в три раза, мы покроем за счет работы с издержками», — сказал Овсянников.

Ранее отдельным постановлением власти города увеличили стоимость проезда с 1 мая с 10 до 15 рублей.

Это обусловлено операционными затратами и ростом стоимости электроэнергии в три раза», — пояснил директор департамента городского хозяйства Владимир Базаров.

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Повышение тарифов на проезд в общественном транспорте
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