На ЗИЛе в Москве построят самую большую школу в России

Москва, , 12:15 — REGNUM В Москве на территории бывшего Завода имени Лихачева (ЗИЛ) планируется построить школу-гигант на 2,5 тыс. мест. Об этом сегодня, 2 мая, заявил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, сообщается на сайте Стройкомплекса.

По его словам, строительство такой большой школы необходимо потому, что в настоящее время идет реорганизация промышленной зоны ЗИЛ, которая предполагает активное жилищное строительство.

«Школа станет частью комплексной застройки и будет вписана в архитектуру квартала», — добавил глава департамента, отметив, что эта школа станет самой большой в России.

В настоящее время разрабатывается градостроительная документация по этому проекту.

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Как сообщало ИА REGNUM, проект планировки производственной зоны ЗИЛ был принят весной 2013 года. Территорию разделили на девять частей, в которых построят жилые микрорайоны, деловой центр, парки, спортивный кластер, производство автомобилей. В результате на месте заброшенной промзоны получится «город в городе».

Добавим, реорганизация промзоны ЗИЛ даст городу 45 тысяч рабочих мест и квартиры для 30 тысяч москвичей.