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Алтайский край располагает 750 вакансиями с предоставлением жилья

Экономика

Для выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования имеется более 2100 вакансий

Алтайский повар
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайский повар

Барнаул, 2 мая 2017, 12:26 — REGNUM  Получить работу и жилье в Алтайском крае могут более 750 соискателей: актуализированный список вакансий опубликовала на своем сайте государственная служба занятости, передает сегодня, 2 мая, корреспондент ИА REGNUM.

В частности, на жилье могут рассчитывать акушеры, агрономы, бухгалтеры, водители, зоотехники, кладовщики, медицинские сестры, операторы машинного доения, официанты, повары, товароведы, трактористы, учителя, фельдшеры, электрогазосварщики и некоторые другие специалисты.

Также Министерство труда и социальной защиты Алтайского края известило об обновлении перечня вакансий для выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования. Таковых в настоящий момент имеется более 2100. Выпускникам предлагают вакансии врачей разных специальностей, акушеров, агрономов, библиотекарей, бухгалтеров, ветеринарных врачей, воспитателей, зоотехников, кондитеров, медицинских сестер, мастеров производственного обучения, парикмахеров, наладчиков станков и манипуляторов с программным управлением, поваров, провизоров, программистов, слесарей-инструментальщиков, токарей, тренеров, учителей, шлифовщиков, фельдшеров, швей, химиков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее Министерства труда и социальной защиты Алтайского края обнародовало список из 50 наиболее востребованных рабочих специальностей. Наибольшим спросом в этом году пользуются: швея, повар, пекарь, оператор связи, официант, продавец-консультант, кассир, токарь, фрезеровщик, электросварщик, каменщик, оператор линии на производстве, оператор станков с программным управлением, водитель трамвая, водитель троллейбуса.

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