Крупнейшие китайские банки сообщили о значительном росте объема прибыли

Пекин, , 12:08 — REGNUM Согласно последним данным, опубликованным в совместном заявлении представителей пяти крупнейших банков КНР, по итогам I квартала 2017 года прибыль Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank и Bank of Communications продемонстрировала рост в объеме 1,68%.

Общий объем прибыли пяти крупнейших банков КНР составил 267,5 млрд юаней ($38,8 млрд). Наибольший объем прибыли был зафиксирован у Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), который по итогам I квартала «заработал» 75,78 млрд юаней, пишет «Чжунго жибао».

Рекордные темпы роста объема прибыли продемонстрировал другой китайский банк — China Construction Bank, показатель которого остановился на отметке 3,03%. Увеличение объема прибыли связано с реструктуризацией бизнеса, а также стабилизацией ситуации на кредитном рынке.

В заявлении отмечается, что в первые за последние 15 лет доходы China Merchants Bank — крупнейшего коммерческого банка страны — превзошли показатели государственного Bank of Communication.

По итогам I квартала 2017 года доходы China Merchants Bank составили 19,977 млрд юаней, что на 654 млн юаней больше, по сравнению с показателями Bank of Communication.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по итогам 2016 года темпы роста чистой прибыли Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of China (ABC), Bank of China (BOC), China Construction Bank (CCB) и Bank of Communications (BOC) сократились, в среднем, на 1−3%.

