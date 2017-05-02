Инвестор готовит концессионное предложение по проекту «Белкоммур»

Мурманск, , 15:04 — REGNUM План-график подготовки концессионного предложения по строительству проекта «Белкомур» обсудили в Пекине. Он определяет порядок подготовки, разработки и внесения в правительство РФ проекта концессионного предложения в соответствии с Федеральным законом № 115 «О концессионных соглашениях». Об этом сообщили 2 мая в пресс-службе правительства Архангельской области.

Напомним, реализация проектов строительства магистрали «Белкомур» и глубоководного района «Северный» Архангельского морского порта предполагается на условиях частно-государственного партнёрства. Финансовая модель проекта разработана совместно с потенциальным инвестором — китайской компанией «Поли Интернэшнл», входящей в холдинг «Поли груп».

По закону вносить концессионное предложение может только инвестор. По словам Владимира Щелокова, комплекс работ, который предстоит провести в ближайшее время, разбит на четыре основных блока: финансовый, юридический, технический, маркетинговый. Китайские партнёры будут привлекать своих специалистов по всем направлениям работы. Это необходимо для согласования условий концессионного предложения и во избежание разногласий на этапе рассмотрения концессионного соглашения уполномоченным органом власти РФ.

«Мы договорились, что уже в мае наша делегация вновь отправится в Пекин для работы с представителями китайской компании-инвестора, — отметил Алексей Алсуфьев. — В первую очередь предстоит завершить работы по финансовой модели проекта, которая имеет наибольшую степень готовности».

В июне с китайской стороной предполагается обсудить юридический блок. По техническим параметрам проекта часть работы уже проведена, отметил Владимир Щелоков. В частности, определены параметры логистических цепочек (от точек зарождения грузов, например, на предприятиях, выпускающих калийные удобрения в Пермском крае) до точек отправки потребителям.

«Грузовой маршрут по магистрали «Белкомур» на 850 км короче существующего пути до Архангельского порта и на 300−400 км короче, чем в направлении других портов Северо-Запада и Балтики, — рассказал руководитель компании «Белкомур». — Чем короче расстояние, тем ниже стоимость груза в конечной точке или точке его дальнейшей отправки».

Потенциальную грузовую базу по новому железнодорожному направлению уже просчитали в «Институте экономики и развития транспорта».

Обозначены технические параметры локомотивов, необходимых к использованию, их стоимость и количество. Определено, на каких участках будут строиться новые станции и количество путей на них для того, чтобы обеспечить прохождение расчётного количества грузов. Прорабатываются и вопросы безопасности новой магистрали. Концессионное предложения, по информации Владимира Щелокова, будет подготовлено и внесено на рассмотрение в Правительство РФ уже в 2017 году.