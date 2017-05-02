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Авторынок Петербурга уверенно выходит из кризиса

Экономика

Продажи в Петербурге растут второй квартал подряд, что говорит о постепенном восстановлении рынка

Автомобили
Иллюстрация: Pixabay.com
Автомобили

Санкт-Петербург, 2 мая 2017, 12:08 — REGNUM  В первом квартале 2017 года в Санкт-Петербурге было продано 27,2 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2% больше показателя за аналогичный период 2016 года. Об этом сегодня, 2 мая, сообщило профильное агентство «Auto-Dealer-СПб».

Таким образом, петербургский авторынок второй квартал подряд демонстрирует рост: в IV квартале 2016 года продажи автомобилей в городе выросли на 1%.

Как объясняют в агентстве, рост по итогам первого квартала текущего года был достигнут за счет высокого показателя марта. В этом месяце автодилеры города реализовали 11 729 машин, что оказалось на 7% выше результата марта прошлого года.

Последний раз по итогам одного месяца более высокая динамика была зафиксирована только в декабре 2014 года, что было связано с резко возросшим спросом из-за стремительного падения курса рубля. Тогда продажи выросли на 9%. Таким образом, в марте 2017 года динамика рынка оказалась лучшей за последние 27 месяцев.

«Этот результат дает основания на оптимистичный прогноз по итогам первого полугодия — за данный период рынок может вырасти на 2−4%», — рассказал генеральный директор агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Лидером городского авторынка остается Hyundai, две модели которого — Solaris и Creta — находятся в тройке самых популярных машин в Санкт-Петербурге по итогам первого квартала. На 2-е место за счет удачного результата в марте переместился Renault (бренд был лишь на 4-м месте). Третье место заняла отечественная Lada. Четвертую и пятую позиции заняли KIA и Volkswagen, соответственно. В списке топ-5 все бренды продемонстрировали рост продаж в первом квартале, отметили аналитики. Лидером в премиальном сегменте по-прежнему является немецкий Mercedes-Benz.

Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России в первом квартале составила 8,4% (за аналогичный период 2016 года — 8,3%). Всего в России в январе — марте 2017 года было продано 322 464 автомобиля, что выше показателей за аналогичный период прошлого года на 1%, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в марте 2017 года выросли на 9,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, дела налаживаются и в петербургском автопроме. В первом квартале 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 82 тысячи легковых автомобилей, что на 47% выше показателя за январь-март 2016 года.

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Авторынок
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