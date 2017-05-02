Дефицит уменьшится, но до роста экономики РФ еще далеко

Москва, , 12:02 — REGNUM Сокращение дефицита бюджета по итогам 2017 года с 3,2% ВВП до 2% ВВП вполне реально, сошлись во мнении эксперты, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая. Впрочем, это не означает, что российская экономика в долгосрочной перспективе перешла к росту, говорят они.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в 2017 году бюджетный дефицит сократится до 2% ВВП. На это, по словам министра, повлияло улучшение бюджетной ситуации, а также более высокий экономический рост, чем ожидалось ранее. Кроме того, ранее экономисты Организации Объединенных Наций (ООН) отметили, что рост российской экономики в 2017 году составит порядка 1,1% из-за относительно высоких цен на нефть.

Наполнять резервы нечем

Федеральный бюджет на 2017 год изначально получился крайне консервативным, поэтому Минфин будет неоднократно пересматривать его параметры, считает первый вице-президент ОПОРЫ России Павел Сигал.

«Уже на стадии формирования бюджета было ясно, что дефицит будет меньше планируемого значения в 3,2% ВВП, просто потому, что среднегодовая стоимость нефти будет явно выше $40 за баррель, которые закладывались в бюджет», — отмечает он.

Между тем, уверен Сигал, маловероятно, что ситуация в экономике улучшится настолько, что правительство сможет вновь наполнять Резервный фонд, а не тратить его.

«Для этого цены на нефть должны быть в среднем по году выше $60 за бочку, а план по привлечению финансирования выполняться полностью», - считает Сигал.

Инерционный прогноз

Минфин в планах на будущее исходит из того, что цена на нефть повысилась и сохранится на том же уровне, отмечает профессор кафедры прикладной политологии НИУ ВШЭ Игорь Николаев.

«Но тенденция с большой долей вероятности изменится — цена на нефть действительно будет выше, чем запланировано в бюджете, но уже во второй половине года она, скорее всего, снизится из-за увеличения добычи сланцевой нефти», — полагает он.

Поэтому, по словам Николаев, даже если дефицит будет меньше запланировано ранее, говорить об устойчивом переходе российской экономики к росту пока рано.

«По итогам первого квартала мы видим, что почти все сферы экономики в минусе, поэтому речи о росте не идет. Сейчас можно сказать лишь то, что рост нашей экономики в зависимом от нефти состоянии: еще несколько месяцев он будет болтаться то в одну, то в другую сторону, а потом в итоге пойдет вниз», — уверен Николаев.