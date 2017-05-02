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«Негатив опустит нефть до $49»

Экономика

Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов выходит противоречивая

Нефтяная вышка
Нефтяная вышка

Москва, 2 мая 2017, 12:01 — REGNUM  Нефтяные рынки последнее время торгуются под действием разнонаправленных факторов. На этом фоне сформировался определенный баланс между ростом добычи нефти в США и сезонным фактором, подразумевающим приближение автомобильного сезона с традиционным ростом спроса на нефтепродукты, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Однако, по его мнению, «это равновесие достаточно хрупкое. Статистика по запасам нефти и нефтепродуктов выходит противоречивая. Запасы сырой нефти в США продолжают снижаться, но запасы бензина последние две недели напротив росли».

«На этой неделе рынки ожидают новы данные по запасам сырой нефти и бензина. В случае если тенденция сохранится в текущем ключе, вероятно, нефтяные рынки будут реагировать негативно. Котировки по нефти марки Brent могут продолжить снижение к уровню 49,80 долларов за баррель», — считает эксперт.

«25 мая пройдет встреча стран ОПЕК+. На ней будет принято решение относительно дальнейшего продления ограничений по добыче на следующее полугодие. Учитывая отсутствие единой позиции у участников соглашения, этот фактор оказывает дополнительное давление на нефтяные котировки», — пояснил Капустянский.

«Тем не менее, скорее всего, соглашение будет продлено. Вопрос лишь в каком составе и на каких условиях», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 2 мая мировые цены на нефть продолжают стремительно снижаться. Так, июньские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже опустились до $48,65 за баррель. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подешевели до $51,32.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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