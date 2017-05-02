Кризис докатился: без господдержки Якутия сделает меньше «Добрых дел»

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Экономика

На регионе отразилась напряжённость в стране

Якутск, 2 мая 2017, 12:15 — REGNUM  В связи с тем, что в бюджет Якутии за I квартал 2017 года не поступило порядка 8 планируемых млрд рублей доходов, региону пригодилось бы федеральное финансирование участковых больниц, субсидирование авиарейсов по республике и бюджетный кредит на северный завоз. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал депутат Госсобрания региона Виктор Губарев. Он пояснил, что пока речи об увеличении дотаций из бюджета РФ не идёт, скорее наоборот, стоит ожидать секвестра.

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«Некоторые статьи могут быть сокращены, но в целом они не повлияют на ситуацию. Сказывается общая напряжённость в стране. У нас очень многие предприятия зависимы от курса доллара, и от этого надо уходить, но пока эта зависимость существует, и поэтому, когда падает курс, цена на нефть, это сразу отражается на бюджете, в том числе и у нас. Всё-таки мы добываем нефти и газа приличное количество», — пояснил Виктор Губарев.

По его словам, будет экономить и республика, но компенсации жителям региона за коммунальные услуги и другие соцгарантии будут сохранены. Урежут расходы, скорее всего, по инвестиционной программе, то есть на строительство социальных учреждений, которые возводить ещё не начали. В том числе, предполагает депутат, финансирование придётся сокращать по республиканской программе «Добрые дела».

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«В целом всё-таки в республике устойчивое положение, — заверил депутат. — У нас экономический базис такой, что крупные налогоплательщики — АЛРОСА, Якутуголь, «Сургутнефтегаз», золотая промышленность в 23 тонны золота ежегодно — стабильно работают, и у них в принципе выполнение идёт плана, налоги платят».

По словам депутата, защитить от секвестра постараются северный завоз и расходы на финансирование работы участковых больниц, которые после изменения федерального законодательства республика вынуждена нести самостоятельно.

«Большие статьи расходов — завозим топливо на 30 млрд рублей, но эти суммы берём в кредит у банков, процент очень высокий, — пояснил Виктор Губарев. — Безусловно, уплата кредита — это большие суммы, и было бы хорошо, если бы была возможность бюджетный кредит получать. А пока большая финансовая нагрузка на северный завоз, завозим топлива почти на год вперёд, продукция в кредит, она не реализовывается… Но без этого никак нельзя, запас должен быть».

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Ещё один сложный момент, о котором говорит депутат — расходы на медицинские услуги населению. В Якутии теперь участковые больницы не финансируются из федерального бюджета, так как медицинское обслуживание населения, которое живёт на огромной территории, из-за численности больше не подпадает под федеральные стандарты

«То, что касается медуслуг, то финансироваться они должны из федерального бюджета, но прошла оптимизация в участковых больницах, тысячи мест сократились: было по 1−14 мест, осталось по 2−3. Для нас это огромная потеря, конечно. Для того, чтобы сохранить уровень обслуживания, мы из республиканского бюджета тратим до 5 млрд рублей», — констатировал парламентарий.

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Большие расходы регион также вынужден нести на субсидирование перелётов в арктические районы республики, притом, что денег на это республика предусматривает недостаточно, компенсируя затраты только на треть авиабилеты.

«Остальная нагрузка ложится на население, — отметил Виктор Губарев. — В Москву из Якутска можно долететь за 10−14 тыс. рублей, а из арктических районов (Черский, Чокурдах, Белая гора) стоимость билета порядка 30 тыс. рублей и выше в один конец. Люди не могут сегодня воспользоваться авиационным транспортом по таким тарифам, а дотируем мы только треть».

Выходом из сложившейся ситуации он видит увеличение объёма дотаций из федерального бюджета по этим направлениям, а также развитие местного производства в Якутии, которое позволило бы лучше наполнять бюджет. Ещё один полезный момент — усовершенствование налогового кодекса. А пока «Сургутнефтегаз» платит подоходный налог на работников по месту регистрации, но какие суммы примерно проходят мимо бюджета в этом случае, трудно сказать.

«Налоговый кодекс не всегда защищает интересы субъектов федерации», — уверен Виктор Губарев.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Якутии за I квартал 2017 года недополучил 8 млрд рублей, и его вынуждены будут секвестрировать. Поскольку порядка 80% казны — это зарплаты бюджетников, которые урезать нельзя, то сокращение расходов, скорее всего, затронет инвестпрограмму, а именно строительство школ и детских садов, отмечал председатель постоянного комитета Госсобрания республики по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров.

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