Совет директоров ОАК утвердил Алексея Рогозина гендиректором «Ил»

Москва, , 11:47 — REGNUM Вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации Алексей Рогозин назначен генеральным директором ОАО «Ил», говорится в сообщении на сервере раскрытия корпоративной информации.

Такое решение принял Совет директоров ОАК. Полномочия гендиректора ОАО «Ил» Сергея Вельможкина, возглавлявшего компанию с 2015 года, прекращены досрочно.

ОАО «Авиационный комплекс Ильюшина» создает гражданские и военные самолеты «Ил», а также осуществляет их послепродажное обслуживание.

Среди производимых компанией самолетов — широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский Ил-96−300 и турбовинтовой пассажирский Ил-114.

Также выпускаются военно-транспортные самолеты Ил-76 различных модификаций.

Алексей Рогозин — сын вице-премьера, зампредседателя правительства России Дмитрия Рогозина.

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