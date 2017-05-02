Россию и Казахстан свяжут три новых авиарейса

Омск, , 11:46 — REGNUM Допуск к выполнению регулярных рейсов из Омска в казахстанские города Караганда, Павлодар и Кокчетав готова выдать международному аэропорту «Оренбург» межведомственная комиссия при Министерстве транспорта России. Об этом сообщает сетевое издание «Новый Омск».

Отмечается также, что согласно приложению к протоколу Росавиации, в указанные города самолеты авиакомпании «Оренбуржье» будут летать до пяти раз в неделю. Сроки начала полетов пока не объявляются.

На сегодняшний день данные направления свободны, авиасообщение между Омском и Казахстаном осуществляет казахстанский перевозчик «Эйр Астана», чьи самолеты еженедельно выполняют по четыре рейса в Астану. С 4 июня на один рейс в неделю станет больше.

Казахстан — лидер среди стран — партнеров Омской области по внешнеторговому обороту. Кроме того, по данным переписи населения, в Омской области проживает более 78 тыс. казахов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2017 года будет увеличено количество авиарейсов из Екатеринбурга в Астану, по данному маршруту самолеты авиакомпании «Эйр Астана» будут летать ежедневно.

«Рейсы выполняются на комфортабельных авиалайнерах Embraer-190 вместимостью 97 мест (9 мест в бизнес-класса и 88 мест в эконом-классе). Запуск ежедневного рейса из Кольцово в Астану позволит туристам планировать и сложные маршруты с удобной стыковкой через столицу Казахстана», — пояснила тогда пресс-служба аэропорта Кольцова.

Кроме того, с 6 июня 2017 года открывается новый рейс по маршруту Жуковский-Астана-Жуковский.

«Аэропорт Жуковский начинает сотрудничество с авиакомпанией Республики Казахстан SCAT Airlines. Регулярные рейсы по маршруту Жуковский-Астана-Жуковский будут выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылеты из Жуковского будут осуществляться в дневное время на комфортабельных лайнерах Boeing 737−500», — говорится в сообщении подмосковного аэропорта.

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