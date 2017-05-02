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Уличные торговцы не хотят «съезжать» с центральной улицы Нижнего Новгорода

Экономика

В противостоянии мэрии и нелегальных торговцев пока выигрывают последние

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Торговцы шариками
Андрей Репин © ИА REGNUM
Торговцы шариками

Нижний Новгород, 2 мая 2017, 11:40 — REGNUM  В Нижнем Новгороде обсуждают перспективы развития центральной пешеходной улицы города — Большой Покровской. Две архитектурные мастерские — бюро Станислава Горшунова и АНО «Огород» — разработали свои концепции развития Большой Покровской, сквера им. Свердлова и сквера напротив филологического факультета ННГУ.

В рамках круглого стола 2 мая архитекторы и эксперты намерены обсудить возможность план развития главной пешеходной улицы с учетом интересов различных групп населения.

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Картины удобно развешивать
Андрей Репин © ИА REGNUM
Картины удобно развешивать

Пока эксперты и архитекторы работают над своими концепциями, на самой Большой Покровской продолжается борьба чиновников из городской администрации и нелегальных торговцев, облюбовавших главную улицу города.

Еще 10 апреля глава администрации Сергей Белов заявил, что его не устраивает, что на Большой Покровской рядами выстраиваются «и лошади, и батуты, и торговля китайскими светящимися игрушками».

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Большой и маленькая
Андрей Репин © ИА REGNUM
Большой и маленькая
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Пенсии не хватает, приходится искать варианты
Андрей Репин © ИА REGNUM
Пенсии не хватает, приходится искать варианты
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Кто рискнет?
Андрей Репин © ИА REGNUM
Кто рискнет?

Возмущенный Белов потребовал в ежедневном режиме проверять и штрафовать нарушителей правил торговли, а также направить обращение в ГИБДД с просьбой строже наказывать водителей за въезд и парковку на пешеходной зоне.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, за 20 дней с момента гневного выступления Белова ситуация на Большой Покровской не поменялась абсолютно. Палатки и лотки с товарами сомнительного качества, пони, лошади, аттракционы, а также их владельцы вольготно чувствуют себя на Большой Покровской.

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Уличные музыканты
Андрей Репин © ИА REGNUM
Уличные музыканты
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Сувениры на память о Нижнем Новгороде
Андрей Репин © ИА REGNUM
Сувениры на память о Нижнем Новгороде

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Как сообщало ИА REGNUM, уже не первый год жители жалуются на то, что главная пешеходная улица Нижнего Новгорода постепенно превращается в базар в худшем понимании этого слова. Здесь можно встретить сомнительного качества аттракционы, пони и лошадей, на которых предлагают покататься всем желающим, торговцев мелким товаром не самого лучшего качества и многое другое. Несколько лет подряд на улице два раза в год выстраивались палатки передвижной ярмарки белорусских товаров. В теплое время года на Большой Покровской появляются десятки собирателей пожертвований.

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Леденцы
Андрей Репин © ИА REGNUM
Леденцы

Спустя несколько дней после того, как Белов распорядился в ежедневном режиме проверять Большую Покровскую, сотрудники городского управления административно-технического контроля, администрации Нижегородского района и сотрудники полиции провели рейд по пресечению незаконной торговли на Большой Покровской. При этом в администрации заявили, что рейд плановый.

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Тир
Андрей Репин © ИА REGNUM
Тир

Участники рейда проверили документы у торговцев сувенирами в Университетском переулке, где стоят законные сувенирные лавки, и у лоточников вдоль улицы, а также проверили точку по продаже «кофе с собой». Ни у лоточников, ни у владельца кофемашины разрешения на торговлю не оказалось. С теми, кто нарушил законодательство впервые, была проведена разъяснительная работа, на злостных нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.

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Торговцы хламом и гранатовым соком
Андрей Репин © ИА REGNUM
Торговцы хламом и гранатовым соком

По словам начальника управления муниципального и административно-технического контроля Ивана Соловьева, рейды проходят на постоянной основе один раз в две недели (а не в ежедневном режиме, как того потребовал Белов): «Понятно, что туристическая, прогулочная улица привлекает желающих торговать, но это не значит, что ее можно превращать в рынок».

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