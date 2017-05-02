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Театр кукол в Архангельске: еще 300 млн рублей, чтоб закончить стройку

Экономика

232 млн рублей уже было потрачено на эти цели

Архангельск, 2 мая 2017, 18:52 — REGNUM  Возведение пристройки сценического-зрительского комплекса и реконструкция существующего здания театра кукол в центре Архангельска за счёт средств областного и федерального бюджетов ведутся с 2015 года. Министр культуры РФ Владимир Мединский во время рабочей поездки в регион осмотрел стройку. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Заказчиком выступает ГКУ АО «Главное управление капитального строительства», генеральный подрядчик — компания «Новая эра». Как рассказал министр строительства и архитектуры Архангельской области Михаил Яковлев, в настоящий момент завершается возведение четырёхэтажного монолитного каркаса здания пристройки, ведутся работы по устройству кирпичных стен, инженерных систем и витражей. В основном здании театра строители проводят внутреннюю отделку помещений, монтируют системы электроснабжения, вентиляции и водопроводные сети. На объекте работают 49 человек. Темпы строительства могли быть ещё выше при условии достаточного софинансирования. Всего на строительство объекта в 2015—2017 годах направлено почти 232 миллиона рублей, в том числе из средств федерального бюджета — свыше 89 миллионов рублей, из областного бюджета — около 143 миллионов рублей. На завершение цикла строительных работ, а также на закупку и установку необходимого оборудования необходимо около 290 миллионов рублей

«Надо сделать все возможное, чтобы стройка была завершена в течение этого года, чтобы мы не зашли в конец 2018-го. Со строительной точки зрения это вполне возможно, а что касается оборудования и обустройства театра — это вопрос региональной власти», — отметил Владимир Мединский. Как подчеркнул глава региона Игорь Орлов, учитывая высокие темпы строительства, есть все возможности завершить строительно-монтажные работы в 2017 году. Чтобы решить вопрос с приобретением и установкой оборудования, необходимо изыскать дополнительные денежные ресурсы."При условии достаточного финансирования к новогодним каникулам театр может распахнуть двери для детей и взрослых. Министр увидел масштабы проделанной работы, и мы рассчитываем на его поддержку», — подвел итог Игорь Орлов. Напомним, строительство пристройки и реконструкция основного здания позволят расширить возможности театра, получить новую сценическую площадку, соответствующую современным техническим требованиям. Будет увеличено количество мест с зрительных залах, появится возможность проводить спектакли одновременно на малой и большой сцене. Кроме того, на базе театра появятся студия звукозаписи, репетиционный зал, будет установлено современное сценическое, музыкальное и световое оборудование.

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Развитие инфраструктуры учреждений культуры
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