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«Рубль ждет телефонного разговора Путина и Трампа»

Экономика

В случае если разговор будет позитивным, рост рубля может усилиться

Трамп говорит с Путиным по телефону
Sean Spicer, White House press secretary
Трамп говорит с Путиным по телефону

Москва, 2 мая 2017, 11:16 — REGNUM  Торги на отечественном валютном рынке сегодня, 2 мая, вероятно будут проходить в спокойном режиме. Сказывается укороченная неделя. Часть инвесторов предпочтут вернуться на рынок только после праздника День победы, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также 2 мая ожидается телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа в 19:30 мск. Это третий контакт по телефону между главами государства с момента вступления в должность Трампа. В разговоре, вероятно, будут затронуты тема дальнейших двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном. В случае если разговор будет позитивным, рост рубля может усилиться, на фоне повышения аппетита к риску у инвесторов», — считает Капустянский.

«Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС США. Уже 3 мая регулятор объявит решение по процентной ставки. Сюрпризов рынки не ждут, общий консенсус прогноз — ставка останется на уровне 1%. Скорее всего, это будет так. Во-первых, о дальнейшем повышении сейчас говорят небольшое число членов FOMC. Во-вторых, последние макроэкономические данные выходили неоднозначными. Решение оставить ставку на прежнем уровне отразится нейтрально на котировках рубля», — пояснил эксперт.

По его словам, «технически ожидается валютную пару usd/rub сегодня в коридоре между диапазоном поддержки 56,30 — 56,50 и диапазоном сопротивления 57,10 — 57,40».

«Как и ранее главный риск для рубля исходит от снижения цен на нефть. Впереди, 25 мая, заседание ОПЕК+, на котором будет приниматься решение по ограничению добычи нефти на следующее полугодие», — напомнил Капустянский.

«Если решение не будет продлено, то учитывая текущую тенденцию повышения активности американских сланцевиков, вероятно, снижение нефтяных цен будет неизбежно. В свою очередь это, может отразиться падением рубля и ростом инфляции в России», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 2 мая Центробанк РФ поднял курс доллара и опустил курс евро. Установленный официальный курс доллара составляет 56,98 рубля, курс евро на сегодня равен 62,04 рубля.

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