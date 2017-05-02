Погашение госдолга России поставками продукции завершено – СП РФ

Москва, , 11:03 — REGNUM Государственный внешний долг бывшего СССР и РФ перед правительствами иностранных государств, изначально подлежавший погашению поставками продукции (товаров и (или) услуг), составлял по состоянию на 1 января 2012 г. 1,47 млрд долларов США, на 1 января 2017 г. — 400 млн долларов США, то есть сократился за период 2012—2016 гг. на 1,07 млрд долларов США (73%). Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

Однако проверка показала, что реализация в 2012—2015 гг. ряда межправительственных соглашений, предусматривавших осуществление конверсионных операций «долг в обмен на товары и (или) услуги», не была достаточно эффективной, что привело к отказу от использования конверсионных операций в качестве формы погашения государственного внешнего долга РФ и погашению остатков задолженности по указанным соглашениям единовременными платежами в СКВ.

Доля средств федерального бюджета, направленных в 2012—2016 гг. на финансирование российских экспортеров в рамках конверсионных операций «долг в обмен на товары и (или) услуги», составила 30% от общей суммы бюджетных ассигнований на погашение и обслуживание указанного долга. Большая часть бюджетных ассигнований (70%) была направлена на погашение задолженности денежными платежами.

В ходе проверки установлено, что Соглашением от 25 декабря 2009 г. между Минфином России и Внешэкономбанком о выполнении функций агента правительства РФ не предусмотрен порядок ведения аналитического учета поставок продукции (товаров и/или услуг) в разрезе контрактов.

Вследствие этого Внешэкономбанком при организации и проведении конверсионных операций в 2012—2016 гг. не было обеспечено ведение указанного учета на уровне, необходимом для обеспечения качественного контроля за реализацией экспортных контрактов.

Поскольку вопрос о ведении аналитического учета поставок продукции в разрезе экспортных контрактов касается не только операций по погашению государственного внешнего долга Российской Федерации поставками продукции, которое к настоящему времени практически завершено, но и операций по использованию государственных кредитов, предоставленных Российской Федерацией, Счетная палата рекомендовала дополнить Соглашение от 25 декабря 2009 г. в части установления требований к аналитическому учету поставок продукции (товаров и (или) услуг) в разрезе контрактов.

Счетная палата РФ направит представление в Минфин РФ, а также информацию об основных итогах и отчет о результатах контрольного мероприятия в Государственную думу и Совет Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг России за январь 2017 года вырос на 0,4% и сложился в сумме 11,16 трлн рублей, или 12,9% утвержденного объема ВВП. Государственный долг регионов России в январе уменьшился по сравнению с началом года на 29,3 млрд рублей и по состоянию на 1 февраля 2017 г. достиг 2,32 трлн рублей.