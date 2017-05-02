Сергей Баталов, , 10:54 — REGNUM

Очевидно, что проблема угольной пыли, отравляющей жизнь тысячам людей, перестала быть сезонной и начала всерьез дестабилизировать социально-экономическую обстановку на юге Приморья, и прежде всего — в Находкинском городском округе, где к углеперевалке имеют отношение практически все порты — как специально созданные для такой деятельности, так и быстро «перестроившееся» ради выгодного экспортного бизнеса. Жители протестуют, надзорные органы ужесточают контроль, приостанавливают деятельность и выписывают штрафы, губернатор края Владимир Миклушевский берет ситуацию под личный контроль.

Дошли до жизни такой

«Почти половина всего экспорта угля через российские порты приходится на дальневосточное направление. Крупнейшими странами-импортерами российского угля являются страны АТР, прежде всего — Китай, Япония и Южная Корея. В ближайшие годы следует ожидать увеличения российского экспорта через порты Дальнего Востока. В связи с этим ЗАО «Порт Восточные ворота — Приморский завод» организовал на своей территории угольный терминал, который в настоящее время перегружает более 400 тысяч тонн угля в год», — сообщается на официальном сайте ЗАО «Порт Восточные ворота — Приморский завод», универсального морского порта с ежегодным грузооборотом порта 600−700 тысяч тонн.

Экономическая конъюнктура побудила компании с такими названиями, как АО «Дальмормонтаж», ЗАО «Порт Восточные ворота — Приморский завод», ООО «Восточный лесной порт» заняться в свое время совершенно непрофильной для них перевалкой угля.

«Заниматься углем вынудили обстоятельства, — рассказали в ООО «Восточный лесной порт». — До этого, как вы сами понимаете, мы перегружали лес». «В советское время, когда шло освоение Севера, Дальнего Востока, соответственно, требовались производственные мощности, а их нужно было ремонтировать. Так и возникло наше предприятие, — рассказали в АО «Дальмормонтаж». — Постепенно к 90-м годам все это пришло в упадок, поменялись собственники. «Дальмормонтаж» разделился на две организации — «Дальмормонтаж Восточный» по сей день продолжает заниматься ремонтом и обслуживанием портовых кранов, а «Дальмормонтаж» начал заниматься стивидорской деятельностью». «Порт у нас универсальный, — пояснили в ООО «Стивидорная компания «Малый порт». — Скажут завтра грузить лес — будем грузить лес. Скажут грузить сахар, будем грузить сахар. На данный момент, как сами понимаете, экономика диктует переваливать уголь. Поэтому переваливаем уголь».

«В достаточно обозримый период порты перегружали лес, металл и контейнеры. Поменялась экономика. Но вот исчез лес, почти исчез металл. Контейнеры перешли на специализированные терминалы, и порты остались бы вообще без работы, если бы не появился уголь. Что делать портовикам? Они обслуживают экономику страны. Идет уголь, значит, переваливают уголь. Это универсальные порты. Они были построены в советский период для всех грузов. Поменяется экономика, повезут металл, и они сами же все бросят. Но пока у нас основным идет уголь», — считает заместитель генерального директора ОАО «ДНИИМФ» по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (НИОКР) Евгений Новосельцев

Прогнозы и «шарашки»

Как отмечает председатель краевого «экологического» Общественного экспертного совета (ОЭС) Александр Агошков, добыча угля на шахтах Западной Сибири из года в год увеличивается. При этом наибольшее количество добытого там угля поставляется на экспорт. И предполагается, что к 2020 году, то есть в самое ближайшее время, до 80% экспортного западносибирского угля (в основном из Кузбасса) будет переваливаться в страны АТР через порты Дальнего Востока, включая приморские. Отказаться от этого бизнеса — значит надолго, если не навсегда, выпасть из мирового транспортно-логистического тренда. Чем это обернется для того же Находкинского городского города, говорилось неоднократно: сегодня компании, так или иначе связанные с перевалкой угля, дают 95% налоговых отчислений в бюджет городского округа, при этом в сфере угольной перевалки и связанными с ней областями деятельности занята почти треть населения ГО.

Но если город уже сейчас задыхается в «угольных тисках», то что его ожидает в будущем?

И уж коли иной, не портово-угольной альтернативы для экономического развития Находкинского городского округа не просматривается, то почему бы не обратиться к мировому опыту. В конце концов, есть такие крупные города-порты, как Ньюкасл, Антверпен, Копенгаген, Роттердам, где переваливается гораздо большее количество угля (причем открытым способом!), а вот проблем для местного населения — куда меньше.

Один из признанных культурных центров Нидерландов Роттердам имеет порт, являющийся важнейшим центром по обработке насыпных, наливных, контейнерных и других грузов как внутри Европейского континента, так и по всему миру. На территории порта (на островах в дельте реки Рейн) находится семь (!) нефтеперерабатывающих предприятий. И ни это, ни мощные угольные терминалы не мешают многочисленным туристам наслаждаться достопримечательностями Роттердама, включая зоопарк Блайдорп, парк Пласвайк, дендрологический парк Тромпенбург.

«В портах Копенгагена зеленая трава и прекрасная атмосфера. Рядом — коттеджи. И никаких проблем для их обитателей. Почему? Потому что используется самая передовая технология угольной перевалки», — поясняет Александр Агошков. «А при такой варварской технологии погрузки-перегрузки угля грейферами, то есть крановой разгрузки вагонов и погрузки в трюмы, какая используется в Находке, возникают большие проблемы и для самого стивидора, и, главным образом, для населения, которое живет в районе порта, а также для окружающей среды: морской флоры и фауны, растительного и животного мира, который находится в районе этих портов. Все мы знаем из СМИ о том, что такая пагубная практика открытой перевалки угля, тем более с «варварскими» схемами, как грейферная, которая не только ухудшает атмосферу, но и вызывает массовые возмущения населения приморских городов, где осуществляется перевалка».

Существующие методы пылеподавления (распылители воды и генераторы снега) проблему кардинально не решают, хотя этим, конечно, надо заниматься, поддержав решения губернатора, отметил в свою очередь Евгений Новосельцев. «Проблема состоит в том, что это — дорогостоящие мероприятия. Эффекта меньше, чем затрат. Мелким собственникам надо сворачивать бизнес и закрывать терминалы», — считает эксперт.

По мнению же действительного члена Российской академии горных наук, действительного члена Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, доктора технических наук Анатолия Васяновича, угольные терминалы на Дальнем Востоке строиться и развиваться будут. Вопрос — какие?

«Учитывая, что Дальнему Востоку уделяется внимание со стороны руководства нашей страны, учитывая, что у нас есть акватории, угольные терминалы не сегодня-завтра будут появляться. Эти терминалы нужны в первую очередь для экономики. Но не те угольные терминалы-«шарашки», которые есть в Находке! Это должны быть мощные терминалы, которые дают достойный объем в государственный бюджет поселка, края, района», — выразил свою точку зрения Анатолий Васянович. «Я против таких терминалов, которые имеются сегодня в Находке. Это не терминалы, а позорище наше общее. Надо составить действенный план мероприятий по борьбе с этим безобразием. То же надо делать и в Посьете. Пыли там достаточно. Я рад пропагандировать угольные терминалы, но они должны быть сделаны по лучшим мировым технологиям безопасности и экологии. Есть угольные терминалы за границей, там рядом светлая вода. Такие угольные терминалы должны быть и в Приморском крае».

Конечно, Находка — не Роттердам, но вернуть чистый воздух и светлую воду приморскому городу все-таки можно, уверены эксперты. Для этого нужно использовать передовые технологические наработки в области угольной перевалки: арочные стальные каркасные укрытия по пути перемещения составов с углем, вагоноопрокидыватели, система разморозки вагонов, ветрозащитные сооружения, аспирационные установки по очистки воздуха, система ленточных конвейеров, судопогрузочные машины и т.д.

Суровая стивидорная реальность

«На сегодняшний день грейферная погрузка составляет, наверное, порядка 70% от других видов погрузки», — поясняет заместитель генерального директора АО «Дальмормонтаж» Александр Алексашкин. «Да, есть погрузка с помощью судопогрузочных машин, но это применяется на специализированных терминалах, где они предусмотрены проектной документацией при постройке».

По словам собеседника агентства, грейферная погрузка требует большого внимания и точности. Необходимо следить за плотностью закрывания створок грейфера (иначе возможно дополнительное рассыпание и пыление), соблюдать необходимую высоту поднятия грейфера над трюмом судна. Как правило, при эксплуатации все нарушения строго пресекается обслуживающим персоналом. А если крановщик выполняет все предусмотренные технологические процессы, опускает грейфер внутрь трюма и там его раскрывает, то я не вижу здесь вообще никаких проблем.

Однако проблемы все-таки есть. В всяком случае, об этом постоянно говорят жители Находки, экологи, природоохранные органы, депутаты и глава региона.

«Бесспорно, нужно что-то делать, — соглашается Александр Алексашкин. Наша компания уже рассматривает возможность приобретения судопогрузочной машины. Но это процесс не одного дня и даже не одного года. Необходимо сначала спроектировать машину под каждый конкретный терминал».

По словам пресс-секретаря компании ООО «ВСК» Надежды Барановой, их терминал расположен в порту Восточном очень далеко от жителей.

«У нас совершенно другая история, чем в Находке. Там пыление актуально. Если хотите узнать подробней о том, как мы осуществляем перевалку, присылайте официальный запрос», — заявила Надежда Баранова.

Удаленность терминала от жилых массивов, расположение его в так называемой промышленной зоне — хорошее решение, принятое еще в советские времена. Однако не следует забывать и об окружающей среде. Звери, рыбы, гидробионты и растения на митинги протеста, конечно, не ходят, но экологическая ситуация от этого не улучшается. Необходимо внедрение передовых технологий, необходима специализация. По-другому не получится.

Что дальше?

Ужесточение контроля над деятельностью угольных стивидоров — шаг, несомненно, правильный. И то, что решение проблемы взято на личный контроль губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским, несомненно, вселяет оптимизм. Тем более что появились первые «ласточки» и со стороны надзорных органов (о приостановки угольной перевалки на терминале ЗАО «Порт Восточные ворота — Приморский завод» мы уже упоминали).

Как рассказал губернатор в недавнем эфире программы «Ответы» после того, как проинспектировал ряд угольных терминалов Находки, краевые власти намерены заставить стивидоров, занимающихся перевалкой «черного золота», всерьез заняться борьбой с угольной пылью, мешающей жить находкинцам. Разработан план, на реализацию которого у стивидоров есть ровно год. Улучшить экологическую обстановку призваны водяные и снеговые пушки, ветрозащитные и пылезащитные экраны, ангары для хранения угля, системы автоматического контроля выбросов в границах единой санитарно-защитной зоны терминалов, систематическая уборка территорий города, прилежащих к терминалам.

Однако за скобками плановых мероприятий, похоже, остались вопросы серьезной модернизации угольных терминалов — в сторону специализации и внедрения на них по-настоящему современных технологий перевалки угля. Хотя, возможно, также требования появятся уже в ближайшее время.