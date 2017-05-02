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Законопроект о бонусе управляющего при банкротстве застройщика внесен в ГД

Экономика

Предполагается, что инициатива будет способствовать минимизации текущих расходов за счет конкурсной массы должника в ходе дела о банкротстве

Москва, 2 мая 2017, 10:50 — REGNUM  Законопроект, уточняющий порядок расчета процентов по вознаграждению конкурсного управляющего, а также оптимизацию расчета процентов по вознаграждению арбитражного управляющего в рамках дела о банкротстве застройщика, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 мая.

Предусматривается, что проценты по вознаграждению конкурсного управляющего устанавливаются отдельно для каждого обеспеченного залогом имущества должника требования кредитора, погашенного за счет выручки от реализации каждого отдельного предмета залога, в размере, не превышающем одной четвертой, а при оставлении залоговым кредитором предмета залога за собой — одной восьмой размера суммы процентов, определенной в соответствии с пунктом 13 статьи 206 закона о банкротстве.

При этом проценты, исчисляемые при удовлетворении обеспеченного залогом имущества должника требования кредитора, уплачиваются только за счет и в пределах сумм, определенных статьей 138 закона о банкротстве, после удовлетворения иных предусмотренных текущих платежей.

Также предлагается установить, что проценты по вознаграждению внешнего и конкурсного управляющего в деле о банкротстве застройщика исчисляются в соответствии с пунктами 12 и 13 статьи 206 закона о банкротстве. Расчет суммы процентов по вознаграждению внешнего и конкурсного управляющего в части погашения требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного строительства или путем передачи им жилых помещений осуществляется исходя из стоимости передаваемого участникам строительства имущества, и указанная сумма составляет ноль целых пять десятых процента от стоимости такого имущества, но не более 500 тыс. рублей, следует из документа.

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