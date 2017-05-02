Иностранные инвесторы построят в Крыму «Итальянскую деревню»

Симферополь, , 11:47 — REGNUM Представители пяти крупных итальянских строительных компаний прибудут через неделю в Крым, чтобы приступить к реализации бизнес-проектов, договоренность о которых была достигнута в рамках третьего Ялтинского международного экономического форума. Об этом сообщил депутат парламента итальянского региона Венето Стефано Вальдегамбери, передают 2 мая «Известия».

На данный момент ведется усиленная подготовка встречи между российскими и итальянскими бизнесменами, которая пройдет через неделю в Крыму», — заявил Вальдегамбери.

Представители пяти крупных строительных компаний приедут на территорию полуострова для реализации строительных проектов, договоренность о которых была достигнута ранее, в конце апреля», — добавил он.

В пресс-службе застройщика «КСК-групп», который заключил соглашение с итальянскими бизнесменами, «Известиям» подтвердили договоренность о предстоящей встрече.

Речь идет о строительстве «Итальянской деревни» на западном берегу Крыма. В рамках проекта будет возведено 17 комплексов, каждый из которых будет назван в честь городов Милан, Палермо, Сорренто, Флоренция и других. У каждого объекта будет своя особенность — так, в холле комплекса «Флоренция» будут представлены картины флорентийских художников. Проект будет завершен к 2020 году.

Кроме того, по словам Вальдегамбери, в мае в Вероне планируется провести встречу по совместному проекту по производству вина.

Ранее итальянский сенатор, представитель партии «Лига Севера» Серджио Дивина в ходе третьего Ялтинского международного экономического форума заявил о том, что потери Италии с начала введения санкций в отношении России составили от 3,6 до 4 млрд евро.