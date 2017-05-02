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Районам Москвы перечислено 3,7 млрд рублей из средств за оплату парковки

Экономика

Эти деньги будут потрачены на благоустройство

Москва, 2 мая 2017, 10:39 — REGNUM  В 2017 году районам Москвы перечислено порядка 3,7 млрд рублей, полученных от платных парковок. На эти средства местные власти совместно с муниципальными депутатами и жителями смогут провести работы по благоустройству территорий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

«Благодаря платным парковкам в Москве появляются новые детские и спортивные площадки, игровые городки, зеленые зоны. Кроме того, эти деньги можно направить на установку шлагбаумов, — пояснил заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Мы призываем горожан активнее участвовать в создании проектов по благоустройству своего района, вносить собственные предложения и идеи», — добавил он.

Он также отметил, что планы благоустройства территорий управы размещают на своих сайтах, а затем публикуют отчеты о выполненных работах.

Напомним, как обустроить свой район, москвичи также могут решить в ходе голосования в проекте «Активный гражданин». Участникам предлагают решить, где установить спортивную площадку, песочницу, качели, горку и другую инфраструктуру.

Всего в 2017 году по решению «активных граждан» благоустроят более 580 объектов — это детские и спортивные площадки, зоны отдыха, междворовые территории и площадки для выгула животных.

Например, в 2016 году только в ЦАО на деньги от платных парковок привели в порядок более 180 дворов. По 13 адресам были организованы дополнительные 300 мест для парковки автомобилей. Также было заменено более 170 тыс. кв. метров асфальта и отремонтировано более 110 тысяч квадратных метров газонов.

Как сообщало ИА REGNUM, пилотный проект платной парковки был запущен в столице 1 ноября 2012 г. Платная парковка впервые появилась на ул. Петровка и ул. Каретный ряд, а также в прилегающих переулках. Плата за пользование машиноместами на улично-дорожной сети была установлена в размере 50 рублей в час. В настоящее время в некоторых районах Москвы плата достигает 200 рублей в час.

Добавим, с 26 декабря 2016 г. в 47 районах Москвы было организовано точечное расширение парковочного пространства. Расширение коснулось только 4% (206 улиц) от общего числа улиц города.

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Платные парковки
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