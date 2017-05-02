В России выросла среднесуточная добыча нефти

Москва, , 10:37 — REGNUM В январе-апреле 2017 года объем добычи нефти и газового конденсата в Российской Федерации вырос в годовом выражении на 0,8%, достигнув 181,166 млн т (11,066 млн баррелей в сутки). Такие данные, как передают «Ведомости», содержатся в оперативной сводке ГП «ЦДУ ТЭК».

«В апреле 2017 г. в РФ добыто 45,002 млн т нефти, среднесуточная добыча достигла 10,995 млн баррелей, — говорится в сообщении. — По сравнению с апрелем 2016 г. добыча прошлого месяца выросла на 1,6%».

При этом в сообщении отмечается, что показатель марта-2017 демонстрирует снижение на 5,2% по сравнению с добычей в октябре 2016 г. Именно октябрь 2016 года был взят в качестве отправной точки для сокращения добычи черного золота странами ОПЕК и не-ОПЕК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заседание ОПЕК, члены которого договорились сократить добычу черного золота на 1,2 млн баррелей в сутки — до 32,5 млн баррелей, состоялось в Вене 30 ноября 2016 года.

10 декабря Россия и еще 10 стран, не входящих в ОПЕК, также согласовали сокращение добычи нефти. В целом сокращение должно составить 558 тыс. баррелей в сутки.

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