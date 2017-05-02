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Медведев поручил увеличить гранты успешным регионам на 10 млрд рублей

Экономика

Дано поручение найти средства в 2017 году

Москва, 2 мая 2017, 10:31 — REGNUM  Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам предусмотреть в федеральном бюджете выделение грантов успешным регионам.

До 30 июня 2017 года МЭР и Минфин при внесении изменений в федеральный бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов предусмотреть в 2017 году бюджетные ассигнования в размере до 10 млрд рублей для предоставления субъектам РФ грантов в форме межбюджетных трансфертов «для содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по итогам 2016 года». Такое поручение дал глава правительства по итогам отчета перед Госдумой.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, выступая в Госдуме, Медведев заявил о намерении увеличить поддержку регионов. «В прошлом (2016) году их (грантов за высокие темпы роста собственного экономического потенциала) было на 5 млрд рублей. В этом (2017) году еще 10 млрд предполагается. И было принято решение — здесь я прошу коллег из Государственной думы нас поддержать — увеличить эту цифру еще на 10 млрд рублей», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Проблема дефицита бюджетов регионов исчезла — Медведев

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