Эксперимент: алтайский колхоз только сейчас начал уборку подсолнечника

Шипуново, Алтайский край, , 10:41 — REGNUM В Шипуновском районе начался обмолот подсолнечника, посаженного прошлой весной. Эксперимент с очень высокими ставками проводит агроном единственного оставшегося в стране настоящего колхоза Александр Осадчий, сообщают сегодня, 2 мая, «Вести-Алтай».

Эксперимент этот, судя по представленной информации, скорее вынужденный. Прошлой весной поле ы колхозе имени Кирова засеяли семенами подсолнечника гибридного сорта: чрезвычайно урожайного, засухоустойчивого, но с длинным сроком созревания. Но 6 октября 2016 года выпал снег. Тогда правление колхоза и приняло непопулярное решение не собирать недовервший урожай. Так перезимовали все 650 гектаров подсолнечника.

«У нас уже были прецеденты такие, весной мы его убирали и ценник был повыше. Как видите, он сохранился практически весь, ничего не потеряли, ничего не осыпалось, птицы нас пощадили в этом году», — пояснил агроном колхоза имени Кирова Александр Осадчий.

К весне 2017 года семечки дозрели — их высушило солнце ‑ и настало время уборки. Себестоимость семечек, которые не пришлось сушить и хранить целую зиму, вне конкуренции, особенно сейчас, когда остальные хозяйства весь свой урожай уже реализовали, — отмечают «Вести».

В мае колхозное поле засеют ячменём или пшеницей, а посевы масличного гибрида подсолнечника составят уже не 650 гектаров, а 1000.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на летние природные катаклизмы (сильнейшие ливни и град), региону удалось вырастить внушительный урожай зерновых и зернобобовых культур. В 2016 году намолот маслосемян подсолнечника в регионе превысил 370 тысяч тонн.

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