Вторник, 2 Мая 2017 года
11:13:54 МСК

Эксперимент: алтайский колхоз только сейчас начал уборку подсолнечника

Экономика

Себестоимость семечек, которые не пришлось сушить и хранить целую зиму, вне конкуренции

Поле алтайского подсолнечника под снегом
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Поле алтайского подсолнечника под снегом

Шипуново, Алтайский край, 2 мая 2017, 10:41 — REGNUM  В Шипуновском районе начался обмолот подсолнечника, посаженного прошлой весной. Эксперимент с очень высокими ставками проводит агроном единственного оставшегося в стране настоящего колхоза Александр Осадчий, сообщают сегодня, 2 мая, «Вести-Алтай».

Эксперимент этот, судя по представленной информации, скорее вынужденный. Прошлой весной поле ы колхозе имени Кирова засеяли семенами подсолнечника гибридного сорта: чрезвычайно урожайного, засухоустойчивого, но с длинным сроком созревания. Но 6 октября 2016 года выпал снег. Тогда правление колхоза и приняло непопулярное решение не собирать недовервший урожай. Так перезимовали все 650 гектаров подсолнечника.

«У нас уже были прецеденты такие, весной мы его убирали и ценник был повыше. Как видите, он сохранился практически весь, ничего не потеряли, ничего не осыпалось, птицы нас пощадили в этом году», — пояснил агроном колхоза имени Кирова Александр Осадчий.

К весне 2017 года семечки дозрели — их высушило солнце ‑ и настало время уборки. Себестоимость семечек, которые не пришлось сушить и хранить целую зиму, вне конкуренции, особенно сейчас, когда остальные хозяйства весь свой урожай уже реализовали, — отмечают «Вести».

В мае колхозное поле засеют ячменём или пшеницей, а посевы масличного гибрида подсолнечника составят уже не 650 гектаров, а 1000.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на летние природные катаклизмы (сильнейшие ливни и град), региону удалось вырастить внушительный урожай зерновых и зернобобовых культур. В 2016 году намолот маслосемян подсолнечника в регионе превысил 370 тысяч тонн.

Читайте ранее в этом сюжете: Алтайский край собрал рекордный урожай зерна и гречихи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Урожай
Главное сегодня
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
СМИ узнали, сколько граждан РФ готовы проголосовать за Путина
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное