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Пятый по объемам банк Эстонии отказывается от переводов в долларах США

Экономика

Изменение связано с общей тенденцией на международном банковском рынке, где существенно сократилось количество банков-корреспондентов, занимающихся посредничеством долларовых платежей

Доллар
blogdnd
Доллар

Таллин, 2 мая 2017, 12:24 — REGNUM  С 5 мая 2017 года Эстонский кредитный банк (Krediidipank) перестанет осуществлять международные денежные переводы в долларах США. Об этом ИА REGNUM сегодня, 2 мая, сообщили в пресс-службе пятого по объемам финансового учреждения страны, отметив, что банк не сможем принимать входящие и совершать исходящие платежи с расчетных счетов в Кредитном банке, валютой которых является доллар США (USD).

Расчетные счета клиентов банка, открытые в долларах США, сохранятся в Кредитном банке, однако новые счета больше открываться не будут. Также у всех клиентов останется возможность осуществлять внутрибанковские долларовые платежи.

Клиенты, на расчетных счетах которых в данный момент имеются суммы в долларах США, до 5 мая могут перечислить эти суммы в какой-нибудь другой банк. После этой даты банк сможет предлагать возможность конвертировать суммы в другие валюты. Долларовым клиентам также предлагается возможность досрочно закрыть вклад до 5 мая. В таком случае клиентам в дополнение к сумме вклада будет выплачен процент по вкладу, накопившийся к моменту его закрытия. Клиенты, не желающие досрочно прерывать свой договор, могут сохранить срочный вклад с условленной процентной ставкой до окончания срока вклада.

Сообщается, что изменение связано с общей тенденцией на международном банковском рынке, где в последнее время существенно сократилось количество банков-корреспондентов, занимающихся посредничеством долларовых платежей. Прежний банк-партнер Кредитного банка также сообщил о прекращении посредничества долларовых платежей. В то же время утверждается, что отказ от долларов США носит временный характер, и на данный момент ведется поиск нового партнера для посредничества долларовых платежей.

Напомним, пятый по объемам банк Эстонии проходит период смены владельцев: в январе 2017 года было объявлено, что крупнейшая группа предприятий розничной торговли в Эстонии Coop приобрела контрольный пакет акций (55%) Кредитного банка (Krediidipank), который ранее находился в собственности российского Банка Москвы. Вместе с Coop Eesti 25% акций приобретет и новейший коммерческий банк Эстонии банк Inbank, созданный в 2015 году. Krediidipank с осени 2017 года будет носить название Coop Pank. В нынешнем году банку исполняется 25 лет.

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