Динамика цен на нефть повлияла на прибыль ГАО «Эстонская энергия»

Таллин, , 12:23 — REGNUM Коммерческая прибыль государственного энергетического концерна «Эстонская энергия» (Eesti Energia) в первом квартале 2017 года выросла на 43% — до 86 млн евро. Это произошло даже несмотря на то, что оборот вырос в годовом исчислении на 9% (до 215 млн евро), сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 2 мая, в Eesti Energia, отметив, что столь заметный рост прибыли объясняется заметным годовым увеличением цен на нефть на мировом рынке.

Как следствие, за первые три месяца 2017 года концерн Eesti Energia заработал 48 млн евро чистой прибыли, то есть — в 2,5 раза больше, чем в первом квартале 2016 года.

Как сообщил финансовый директор Eesti Energia Андри Авила, рыночная цена по сравнению с 2016 годом увеличилась более чем вдвое — это позволило заводам сланцевых масел в начале 2017 года работать на полную мощность и продавать свою продукцию. По его словам, еще год назад цены на нефть находились на уровне 2004 года, что негативно сказывалось на прибыли эстонского госконцерна.

В первом квартале 2017 года Eesti Energia произвел 101 тысячу тонн сланцевого масла, то есть — на 52% больше, чем годом ранее. Продажа жидкого топлива достигла 77 тысяч тонн, увеличившись по сравнению с 2016 годом годом на 125%. Большой рост продаж обусловлен тем, что в условиях низких цен на энергию в первом квартале 2016 года концерн Eesti Energia складировал, а не продавал часть продукции сланцевого масла.

На фоне резкого взлета цен на нефтепродукты и сланцевое масло куда более умеренным оказался рост цен на электроэнергию — на 3%, что значительно ниже прогнозов. «В конце 2016 года предсказывали холодную зиму, которая должна была в начале 2017 года стать причиной цен на электроэнергию в 45 евро. Реальность оказалась иной, и средняя цена на электроэнергию первого квартала 2017 года в Эстонии была чуть ниже 33 евро за мегаватт-час», — сообщил Авила. Объем производства электроэнергии, несмотря на более низкую цену на электричество, увеличился на 29%. Всего электростанции Eesti Energia произвели за три месяца 2,8 тераватт-часов электроэнергии.

Напомним, Эстония является единственной в регионе Финляндии и Прибалтики страной, где электроэнергии производится больше, чем потребляется, что вносит вклад в экспорт. Экспорт электроэнергии из Эстонии нетто за три месяца достиг 800 гигаватт-часов.

ГАО Eesti Energia — государственный энергетический концерн Эстонии, состоящий из 23 предприятий, в котором в первом квартале 2017 года работало 5850 человек. Помимо Эстонии, предприятие имеет отделения в Латвии, Литве, Польше, Германии, Иордании и Соединенных Штатах Америки.