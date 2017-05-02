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Топ-10 городов, популярных для круизного туризма в России

Экономика

Наибольшей популярностью в России пользуются речные круизы на выходные дни

Москва, 2 мая 2017, 10:15 — REGNUM  Внутренний речной круизный туризм в России вырастет на 20% до 600 тысяч человек в 2017 году. Выездной морской круизный туризм в России оценивается в 50 тысяч в год. Въездной круизный туризм в России превысит 600 тысяч иностранных туристов в 2017 году. Такие данные представлены на сайте ТурСтата.

Самые популярные речные круизы в России — это круизы из Москвы, Нижнего Новгорода, Самары и Казани, круизы по маршруту Москва — Санкт-Петербург, также круизы из Санкт-Петербурга и Петрозаводска на остров Кижи, на Валаам и Соловецкие острова.

Самые популярные морские круизы в России — это круизы из Санкт-Петербурга по столичным городам стран Северной Европы и Балтии, круизы по Средиземному морю и круизы по Карибскому морю.

В 2017 году начинаются круизы по Черному морю. В начале мая 2017 года стартует круиз по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь — Стамбул — Сочи. В 2018 году планируются круизы по Каспийскому морю.

Санкт-Петербург является самым популярным для въездных круизов иностранных туристов. В 2017 году Санкт-Петербург примет более 500 тысяч иностранных круизных туристов из Германии, США, Великобоитании, Испании, Италии, Китая и других стран.

Наибольшей популярностью в России пользуются речные круизы на выходные продолжительностью три дня и круизы на семь дней. Речной круиз по России обойдется в среднем от 2,5 до 5 тысяч рублей в день в зависимости от комфорта проживания и питания, а в люкс-каюте — до 10 тысяч рублей в день.

В топ-10 городов, популярных для круизного туризма в России, входят Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск.

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Как сообщало ИА REGNUM, навигация 2017 года началась в Москве 24 апреля. Начали работу шлюзы Канала имени Москвы, от №1 в Дубне, до №9 на реке Москве в столичном районе Карамышево. Срок завершения навигации — 14 ноября. Отметим, сроки открытия и закрытия навигации в различных регионах России разные.

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Туризм
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