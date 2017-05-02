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Медведев ждет предложений по использованию квартир под хостелы

Экономика

Премьер-министр настаивает на ограничениях

Москва, 2 мая 2017, 10:15 — REGNUM  Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил профильным министерствам проработать вопрос о целесообразности дополнительного регулирования деятельности хостелов.

До 1 июня 2017 года Минстрой, МЭР и Минкультуры совместно с органами госвласти регионов должны подготовить предложения о «целесообразности дополнительного законодательного регулирования вопросов, связанных с использованием жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг», следует из опубликованного перечня поручений по итогам отчета Медведева перед Госдумой.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Медведев заверил депутатов Госдумы в готовности взаимодействовать по работе с поправками в законодательство по хостелам. «Мы заинтересованы в том, чтобы количество гостиничных мест росло, росло и число недорогих гостиниц с небольшим количеством звезд. Но что абсолютно недопустимо, когда подобного рода гостиницы создаются, например, на пятом этаже десятиэтажного дома, это просто безобразие, и этому нужно поставить заслон, имея в виду специальное регулирование», — заявил Медведев.

Он также обратил внимание на то, что в Жилищном кодексе нет запрета использования жилья под офис.

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На обсуждении Госдумы находятся поправки, направленные на регулирование деятельности хостелов.

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