В Свердловской области снизились долги потребителей перед энергетиками

Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM В Свердловской области задолженность потребителей перед энергетиками за оплату по поставкам теплоснабжения составляет порядка 7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» корреспонденту ИА REGNUM.

Энергетики отмечают, что наличие дебиторской задолженности является серьёзным препятствием в работе и подготовки к новому отопительному сезону, так как на летний период требуются средства для обеспечения нормативных запасов топлива, ремонта и переоснащения генерирующего и сетевого оборудования.

Основные долги в 6,8 млрд. рублей среди потребителей тепловой энергии имеют управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, при этом в январе 2017 года их задолженность была существенно ниже — 5,5 млрд рублей. Наибольшая задолженность накопилась у управляющих компаний и потребителей Екатеринбурга. На конец апреля эта сумма составила 5,4 млрд рублей. На начало года эта сумма превышала 5,7 млрд рублей.

За первый квартал 2017 года энергетики обратились в арбитражные суды с 432 исками на общую сумму более 980 млн рублей, часть из них уже удовлетворена и суд обязал должников возместить более 42,9 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, общая задолженность свердловчан, региональных компаний и бюджетных организаций за тепловую энергию на начало 2017 года составляла более 7,5 млрд рублей. По итогам 2016 года в суды было подано 1111 исковых заявлений на общую сумму свыше 4,9 млрд рублей, и более половины из них было в 2016 году.

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