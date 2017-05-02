Медведев поручил проработать вопрос повышения пенсий работающим пенсионерам

Москва, , 10:00 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и МЭР вместе с Пенсионным фондом проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится на сайте правительства.

Согласно поручению Медведева, до 24 мая 2017 года профильным министерствам следует «дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом».

Поручение дано по итогам отчета Медведева о деятельности правительства за 2016 год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам Минтруда, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется 170−200 млрд рублей.

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