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Медведев поручил проработать вопрос повышения пенсий работающим пенсионерам

Экономика

На это потребуется до 200 млрд рублей

Дмитрий Медведев
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 2 мая 2017, 10:00 — REGNUM  Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и МЭР вместе с Пенсионным фондом проработать вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам, говорится на сайте правительства.

Согласно поручению Медведева, до 24 мая 2017 года профильным министерствам следует «дополнительно проработать вопрос по возврату к индексации пенсий работающим пенсионерам, включая финансово-экономическое обоснование данной меры, исходя из комплексного анализа ситуации с пенсионными выплатами и с Пенсионным фондом Российской Федерации в целом».

Поручение дано по итогам отчета Медведева о деятельности правительства за 2016 год.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по оценкам Минтруда, на индексацию пенсий работающим пенсионерам потребуется 170−200 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: МЭР РФ – о пенсиях работающим пенсионерам: Надо посчитать бюджетные затраты

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Индексация пенсий
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