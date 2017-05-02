Вторник, 2 Мая 2017 года
11:21:43 МСК

Прожиточный минимум в Прикамье за год вырос на 37 рублей

Экономика

В первом квартале 2017 года его величина составила 9619 рублей. Показатель прожиточного минимума по разным социально-демографическим группам существенно различается

Пермь, 2 мая 2017, 09:52 — REGNUM  В Пермском крае прожиточный минимум в Пермском крае в первом квартале 2017 года в среднем на душу населения установлен на уровне 9619 рублей. Из стоимости прожиточного минимума на потребительскую корзину приходится 8984 рубля. Из них на продукты питания — 4291 рубль, на оплату различных услуг — 2344 рубля, на непродовольственные товары — 2349 рублей, расходы по обязательным платежам и сборам — 635 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Стоимость прожиточного уровня по социально-демографическим группам населения существенно различается. Для трудоспособного населения установлен размер минимума в 10 278 рублей, для пенсионеров — 7889 рублей, для детей — 9839 рублей,

Напомним, прожиточный минимум учитывается при формировании бюджетов, разработке социальных программ и оказании помощи малоимущим гражданам.

Стоит отметить, что год назад (в первом квартале 2016 года) величина прожиточного минимума в Прикамье составляла 9582 рубля, из них 8925 рублей — стоимость потребительской корзины.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прожиточный минимум в России
Главное сегодня
NB!
02.05.17
The Guardian: «Мэй и Юнкер не слушают друг друга»
ЛондонВеликобритания Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
02.05.17
Станислав ТарасовАрьергардные бои Эрдогана
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
02.05.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 2 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
02.05.17
СМИ узнали, сколько граждан РФ готовы проголосовать за Путина
МоскваРоссия Социологические опросы Политика
NB!
02.05.17
Жители Бурятии пытаются спасти Байкал под звуки морин хуура
Улан-УдэРоссия Проблемы Байкала Общество
NB!
02.05.17
Президент РФ подписал закон о переводе бюджетников на карты «Мир»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
02.05.17
В Белом доме анонсировали телефонные переговоры Трампа с Путиным
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
02.05.17
Угроза всеукраинского масштаба, или Приключения львовского мусора
ЛьвовУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Независимость Канарских островов без диктатора не получается
Лас-Пальмас-де-Гран-КанарияИспания Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
02.05.17
Дороги становятся тропами: новоукраинский дорожный ремонт
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
02.05.17
Философ, не переживший свой мир
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
02.05.17
Как прогресс вспомнил о женщине-матери
ВашингтонСША Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Наука
NB!
01.05.17
Виталий ЧерниковСлепая зона: итоги деятельности губернатора Калужской области
КалугаРоссия Расследования деятельности глав регионов Политика
NB!
01.05.17
Высокоскоростной поезд сошел с рельсов на западе Германии
БерлинГермания Железнодорожные аварии Происшествия
NB!
01.05.17
«Русские вели британский самолет-шпион по мобильнику»
ЛондонВеликобритания Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
01.05.17
The Daily Express: «Россия угрожает американским объектам в ЕС»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
01.05.17
Валерий РокотовЧто знал мальчик из Рая
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
01.05.17
Александр ШимбергЛивия: договорятся ли русские и американцы?
ТриполиЛивия Гражданская война в Ливии Политика
NB!
01.05.17
Венесуэла: Мадуро повышает зарплаты, оппозиция требует его отставки
КаракасВенесуэла Политическая жизнь Венесуэлы Политика
NB!
01.05.17
Севак МирабянФеминизация по-христиански, или Кто освободил женщину?
МоскваРоссия Православие Общество
NB!
01.05.17
Станислав ТарасовРоссия возвращается на Ближний Восток и в Закавказье
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
01.05.17
Макрон не исключает выхода Франции из Евросоюза
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
ещё главное