Прожиточный минимум в Прикамье за год вырос на 37 рублей

Пермь, , 09:52 — REGNUM В Пермском крае прожиточный минимум в Пермском крае в первом квартале 2017 года в среднем на душу населения установлен на уровне 9619 рублей. Из стоимости прожиточного минимума на потребительскую корзину приходится 8984 рубля. Из них на продукты питания — 4291 рубль, на оплату различных услуг — 2344 рубля, на непродовольственные товары — 2349 рублей, расходы по обязательным платежам и сборам — 635 рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Стоимость прожиточного уровня по социально-демографическим группам населения существенно различается. Для трудоспособного населения установлен размер минимума в 10 278 рублей, для пенсионеров — 7889 рублей, для детей — 9839 рублей,

Напомним, прожиточный минимум учитывается при формировании бюджетов, разработке социальных программ и оказании помощи малоимущим гражданам.

Стоит отметить, что год назад (в первом квартале 2016 года) величина прожиточного минимума в Прикамье составляла 9582 рубля, из них 8925 рублей — стоимость потребительской корзины.