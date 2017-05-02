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Цены на продовольствие в Алтайском крае остаются стабильными

Экономика

В апреле индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,1%

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Алтайские продукты
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайские продукты

Барнаул, 2 мая 2017, 11:29 — REGNUM  С начала 2017 года цены на продовольственные товары в Алтайском крае практически не изменились, сообщает сегодня, 2 мая, Алтайкрайстат со ссылкой на результаты мониторинга ценовой ситуации за январь-апрель 2017 года. В апреле индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,1% (в апреле 2016 года — 100,2%). В наибольшей степени подешевели масло, молоко, плавленые сыры, яйца, куриное мясо, фарш, рыба, сахар, пшено, крупы манная и гречневая, а также консервированные овощи, овощные консервы для детского питания.

«В Алтайском крае за четыре месяца текущего года инфляция сложилась в 2,6 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. На продовольственные товары прирост цен замедлился в 3,7 раза, на непродовольственные — в 2,1 раза, на услуги — в 3,9 раза. В первом квартале 2017 года в Алтайском крае увеличилось производство товаров для детей», — информирует Министерство экономического развития Алтайского края.

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Алтайские продукты
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Алтайские продукты

Как уже сообщало ИА REGNUM, минимальный рост цен в регионе регистрируют третий месяц подряд. Ранее Алтайкрайстат известил о продовольственной дефляции в регионе: в марте 2017 года индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 99,7% к предыдущему месяцу. Это наименьшее значение среди регионов Сибири.

Читайте ранее в этом сюжете: В Алтайском крае отмечено снижение цен на продовольствие

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Цены на продукты питания в магазинах РФ
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