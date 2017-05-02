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На Колыме на 23,5% выросли в цене авиабилеты Магадан-Москва

Экономика

Но всё равно летать в столицу дешевле, чем год назад

Магадан, Магаданская область, 2 мая 2017, 09:58 — REGNUM  Перелёт из Магадана в Москву и обратно эконом-классом теперь стоит в среднем 34,1 тыс. рублей — также, как 14,7 граммов колымского золота. Летать в столицу жителям Магаданской области стало дороже на 23,5%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной общественной палаты. Тем не менее, подчёркивают в ведомстве, в конце апреля 2017 года средний тариф на московском направлении был выше, чем сейчас и составлял 39,2 тыс. рублей.

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Дешевле улететь получиться только по «плоским» тарифам «Аэрофлота», но он летает только раз в неделю, и с конца мая остались только билеты бизнес-класса. Чаще всего с Колымы в столицу делает рейсы «Вим-Авиа», тариф 27,9−36,4 тыс. рублей в мае-июне.

Перелёт из Магадана в Москву и обратно авиакомпанией «Россия» (рейсы три раза в неделю) стоит в 25−33 тыс. рублей в зависимости от сроков. Летние цены гораздо выше, и составляют, если лететь в Москву в середине июня, а возвращаться в августе, у «России» 41,5 тыс. рублей, у «Аэрофлота» — только бизнес-классом стоимостью 132 тыс. рублей. Тарифы «Вим-Авиа» в летний сезон варьируются с 52,9 до 45,4 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя стоимость авиабилетов в столицу из Магадана в ноябре 2016 года составляла 23,2 тысячи рублей (эквивалент 8,8 граммов колымского золота), минимальная — от 18 тысяч по невозвратным билетам.

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Авиаперевозки
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