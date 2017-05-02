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«Нафтогаз» в 10 раз уменьшит тарифы на транзит газа к 2020 году

Экономика

Это позволит украинской газотранспортной системе конкурировать с «Северным потоком – 2», считает один из директоров «Нафтогаза»

Киев, 2 мая 2017, 09:51 — REGNUM  Тарифы на транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины будут снижены в десять раз к 2020 году, заявил главный коммерческий директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, сообщает 2 мая РИА Федеральное агентство новостей.

По его словам, уменьшение тарифов позволит украинской ГТС конкурировать с «Северным потоком — 2», поскольку цена на транспортировку газа через Украину будет ниже.

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Витренко добавил, что сроки уменьшения тарифов привязаны к окончанию контракта «Нафтогаза» с «Газпромом» в 2019 году. Тем не менее, чтобы уменьшить тарифы, «Нафтогаз» должен будет обеспечить объемы транзита газа в размере 110 млрд кубометров в год.

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Напомним, в 2019 году заканчивается контракт «Газпрома» с «Нафтогазом» на прокачку российского газа через Украину. «Газпром» заявлял, что после окончания действия контракта Россия прекратит транзит своего газа через украинскую ГТС, вместо этого будут использоваться Северный и Южный потоки.

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Газодобыча и транспортировка газа
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