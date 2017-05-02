Россельхознадзор запретил ввоз 566 тонн сельхозпродукции из Средней Азии

Бишкек, , 09:37 — REGNUM Инспекторы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору в апреле 2017 года не допустили ввоз на территорию России 355 тонн сельхозпродукции из Казахстана, 50,43 тонны — из Узбекистана и 161,15 тонны — из Киргизии. Об этом сегодня, 2 мая, сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

Среди не прошедших фитосанитарный контроль сельскохозяйственных товаров оказались: яблоки, лимоны, томаты, лук репчатый, морковь, капуста белокочанная, цветная и брокколи, свекла, редис, петрушка, укроп, кинза и другая зелень, а также арахис и крупа рисовая.

В ведомстве отметили, что из-за отсутствия соответствующих документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, а также маркировки на упаковках эта продукция попала под запрет и была возвращена отправителям в Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

ИА REGNUM напоминает, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю регулярно не пропускает в Россию сельхозтовары из стран Среднеазиатского региона. Чаще всего причиной отказа становится отсутствие документов на продукцию либо ее несоответствие нормам и требованиям Евразийского экономического союза. Так, в январе 2017 года под запрет попали около 21,7 тонны овощей и фруктов, в марте — уже 229,5 тонны.