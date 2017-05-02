Медведев распорядился повысить МРОТ

Москва, , 09:36 — REGNUM Российскому министерству труда, министерству финансов и министерству экономического развития поручено подготовить проект закона о повышении минимального размера оплаты труда, сообщили 2 мая в правительстве.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 19 апреля 2017 года представил ежегодный доклад, по итогам которого правительству дан ряд поручений. Одним из распоряжений является разработка законопроекта о повышении МРОТ.

«Минтруду России (М.А.Топилину), Минфину России (А.Г.Силуанову), Минэкономразвития России (М.С.Орешкину) подготовить проект федерального закона о повышении минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения и внести его в правительство РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что срок исполнения этого распоряжения — 20 мая 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Медведев, выступая в Государственной думе с отчетом о работе правительства в 2016 году, заявил, что в ближайшие несколько лет МРОТ будет поднят до уровня прожиточного минимума работающего.

По его словам, с 1 июля 2017 года МРОТ будет повышен до 7,8 тысячи рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: МРОТ и прожиточный минимум: численность бедных растёт